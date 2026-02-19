Еди Хърн с унищожителна критика към Дейна Уайт и "Zuffa Boxing"

Публичната вражда между Еди Хърн и Дейна Уайт продължава да ескалира с пълна сила.

Някога двамата си разменяха комплименти, но стартирането на "Zuffa Boxing" от страна на Уайт доведе до поредица от язвителни коментари по време на интервюта и пресконференции. Уайт атакува Хърн и неговата компания "Matchroom Boxing", заявявайки, че те „не са постигнали нищо в спорта“ и че в крайна сметка Хърн просто работи за баща си, без да има истинска „визия“ за бъдещето.

Очевидно коментарите са стигнали до Хърн, който не се забави с острия си отговор.

„Първо, това е болен ум. Нямам представа за какво, по дяволите, говореше. Честно казано, това е доста обезпокоително. Много е странно, защото трябва да бъда откровен – Дейна винаги е бил много ласкав към нас като компания и към мен като промоутър, но да каже, че нямам визия, е наистина доста странно.“

Проблемите в тежката категория в бокс и ММА и новото явление "Zuffa Boxing"

„Искам да кажа, в момента, когато говорим за Zuffa Boxing или както там се казва, каква е тяхната визия? Да накарат Макс Келерман да обяснява на всички, че Калъм Уолш е следващият Рой Джоунс? Или да поставят Чарлз Мартин в главния двубой в неделя вечер пред 126 души в гаража си? На ринг, който изглежда сякаш току-що е изваден от някое квартално шоу. Каква е тази ш*бана визия? Или още по-добре, ето ви един колан, ето ви Zuffa, вижте визията. Това не е визия. Това е контрол. Защото реалността е, че когато той казва „не можем да се конкурираме“ – те не могат да се конкурират в този безмилостен свят на бокса. Защото това е ужасен свят и те не искат да се състезават. Те искат да създадат свой собствен свят.“

Уайт многократно е заявявал, че тепърва започва със "Zuffa Boxing", но вече отчита страхотни резултати от първите четири шоута на промоцията. Изглежда, че Хърн е наблюдавал събитията, но не е впечатлен, особено що се отнася до качеството на представените таланти.

„Вижте, в момента, когато сравнявате шоутата на "Matchroom" с тези на "Zuffa", честно казано, шоутата на "Zuffa" са пълен и абсолютен боклук“, каза Хърн. „Но те ще се подобрят, ще подпишат с някои големи бойци и ще изсипят едни пари, ще пропилеят едни пари. Казвал съм го и преди, те са умни хора. Но в момента се опитват да манипулират феновете на бойните спортове, а те не разбират колко интелигентни са тези фенове, когато става въпрос за бокс. Не можеш да създаваш такива файткарти и да казваш на всички, че това е най-доброто срещу най-доброто, защото откровено казано не е“

Що се отнася до това, че работи за баща си, Хърн не се опита да отрече реалността на ситуацията си, в която Бари Хърн е основал "Matchroom", а той в момента му помага да управлява компанията. Но Хърн твърди, че това не е по-различно от работата на Уайт като президент на UFC, а сега и като главен изпълнителен директор, тъй като и в двата случая той не е бил човекът, който взима крайните решения.

„Реалността е, че да, работя за баща си“, призна Хърн. „Но познайте какво? Дейна Уайт дълго време работеше за своето татенце. Братята Фертита – ето за кого работеше той. В момента Дейна Уайт има ново татенце и името му е Турки Алалших. Турки Алалших е татенцето на Дейна Уайт. Той трябва да прави каквото му се каже, защото работи за TKO Group Holdings, която е собственост на SELA, саудитците и Турки Алалших.“

Словесните престрелки между Хърн и Уайт станаха още по-ожесточени през последните седмици и ескалиращото напрежение между тях едва ли ще изчезне скоро. Хърн смята, че коментарът на Уайт за работата при баща му е бил удар под кръста, но е щастлив да отговори по същия начин.

„Отне му наносекунда, за да стане конфликтът личен“, каза Хърн за Уайт. „Но това е така, защото в момента той е на дъното на класацията по отношение на качеството като боксов промоутър. Както продължавам да казвам, те са добра организация и ще станат по-добри“