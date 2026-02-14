Нова издънка на МОК, този път с любимата Олимпиада на Хитлер

Международният олимпийски комитет (МОК) беше остро критикуван за продажбата на артикули, посветени на Игрите в Берлин през 1936, които Адолф Хитлер използва за демонстрация на своята нацистка идеология, съобщи CNN.

На уебсайта на олимпийските игри, който в момента е в центъра на вниманието на феновете, се предлага мъжка тениска, отбелязваща скандалната Олимпиада, минала под знака на нацистката държава. Дрехата, която е отбелязана като „изчерпана“, е част от колекцията на МОК Heritage Collection.

Тениската е илюстрирана с оригиналния плакат за игрите от 1936, дело на Франц Вюрбел. На него е изобразена атлетична мъжка фигура, увенчана с лавров венец, а на заден план са олимпийските кръгове. Под него е Бранденбургската врата с надпис: „Германия Берлин 1936 Олимпийски игри“. В интерес на истината, днес вече тази фланелка не може да се открие на сайта на МОК.

Хитлер използва Игрите, проведени три години и половина след идването на нацистите на власт, като спектакъл на нацистка пропаганда. Той си поставя за цел да демонстрира расовото превъзходство на така наречените арийски атлети и открито очерня афроамериканските участници като „нечовеци“.

Променена версия на "Витрувианския човек" на Леонардо Да Винчи предизвика полемики на Олимпиадата

Въпреки това американският атлет Джеси Оуенс се превръща в звездата на Игрите, изкачвайки се на подиума, за да получи четири златни медала, заобиколен от хора, отдаващи нацистки поздрав.

Кристин Шмид е съдиректор на библиотеката „Винер“ за Холокоста в Лондон, най-старият архив на материали за Холокоста в света.

Jesse Owens wins the 100m Olympic gold medal in 1936 in front of Hitler pic.twitter.com/GGm52stlPz — Today In History (@historigins) October 9, 2025

Тя заяви пред CNN: „Нацистите използват Олимпийските игри през 1936, за да покажат своя репресивен режим пред света, като целят да изгладят международните отношения, като в същото време са попречили на почти всички германски еврейски спортисти да се състезават, прибрали са 800-те роми, живеещи в Берлин, и са скрили признаците на яростно антисемитско насилие и пропаганда от посетителите от цял свят.“

„Фашистката и антисемитска пропаганда на нацистите прониква в популяризирането на игрите и много международни еврейски спортисти избират да не се състезават. МОК би трябвало да обмисли дали естетическата оценка на тези игри може да бъде удобно отделена от ужаса, който последва“, добави тя.

Решението за продажба на тениската беше критикувано и от Скот Сондърс, главен изпълнителен директор на International March of the Living – ежегодна образователна програма, която тази година ще събере около 8000 души в бившия лагер на смъртта Аушвиц, за да почетат паметта на жертвите на Холокоста.

Back in 1936, the Nazis exploited the Winter Olympics for propaganda purposes.



History later exposed their lies. pic.twitter.com/5geRf5zU9L — DW Sports (@dw_sports) January 31, 2026

Той коментира пред CNN: „Докато светът размишлява върху тази последна полемика, е невъзможно да не си припомним, че наближаваме отбелязването на 90 години от Олимпийските игри в Берлин през 1936 – събитие, което нацисткият режим използва, за да се легитимира на световната сцена, докато преследването на евреите вече беше в ход.“

„Спортът има силата да обединява, да вдъхновява и да издига най-доброто от човечеството. Но историята ни напомня, че той може да бъде и манипулиран, за да прикрие омразата и да нормализира изключването. Урокът от Берлин е неотложен. Когато антисемитизмът се появи отново в обществения живот, било то на стадиони, по улиците или онлайн, мълчанието не е неутралитет. То е съучастие“, каза още Сондърс.

МОК защити решението си да произвежда и продава тениската. В изявление, изпратено до CNN, говорител на МОК заяви, че колекцията Olympic Heritage „отбелязва 130 години олимпийско изкуство и дизайн“ и включва всички предишни игри.

Говорителят добави: „Въпреки че, разбира се, признаваме историческите проблеми с „нацистката пропаганда“, свързани с Олимпийските игри в Берлин през 1936, трябва също да помним, че на игрите в Берлин 4483 спортисти от 49 държави се състезаваха в 149 дисциплини. Много от тях изумиха света със своите спортни постижения, включително Джеси Оуенс.“

„Историческият контекст на тези игри е допълнително обяснен в Олимпийския музей в Лозана. За изданието от 1936 г. броят на произведените и продадени от МОК тениски е ограничен, поради което в момента са изчерпани“, се казва още в изявлението.