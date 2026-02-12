Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Украински състезател в шорттрека получи забрана от МОК да носи шлем с надпис в подкрепа на страната си

Украински състезател в шорттрека получи забрана от МОК да носи шлем с надпис в подкрепа на страната си

  • 12 фев 2026 | 17:38
  • 404
  • 0
Украински състезател в шорттрека получи забрана от МОК да носи шлем с надпис в подкрепа на страната си

Олимпиецът в дисциплината шорттрек Олег Хандей е вторият украинец, който е получил предупреждение да избягва символи и послания, свързани с войната срещу Русия, пише агенция Ройтерс. Той има надпис на шлема си "Където има героизъм, няма поражение", но ще трябва да го скрие с лепенка.

По-рано днес Владислав Хераскевич беше отстранен от участие в Зимните игри в Милано-Кортина заради изображения на каската му. По-късно Международния олимпийски комитет (МОК) разясни, че той все пак ще остане на Олимпиадата.

Хандей ще се състезава на 1500 метра в събота, но без посланието на каската си. То е директен цитат от украинската поетеса Лина Костенко, но МОК го приема като политическо послание, което е абсолютно забранено по време на Олимпийски игри.

Отстраниха украинеца заради каската му с убитите от Русия спортисти
Отстраниха украинеца заради каската му с убитите от Русия спортисти

"Видяха надписа на каската и ми казаха, че това е военна пропаганда. Това не е истина. Хераскевич напомни на нас и на целия свят, че все още съществуваме като нация и като хора. Имаме нужда от повече подкрепа и разбиране", заяви Хендей в интервю за агенция Ройтерс.

