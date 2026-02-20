Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Доста кадрови проблеми за Локо (Пловдив) за мача със Спартак (Варна)

Доста кадрови проблеми за Локо (Пловдив) за мача със Спартак (Варна)

  • 20 фев 2026 | 15:28
  • 494
  • 0

Представителният отбор на Локомотив се изправя срещу Спартак (Варна) в мач от 22-рия кръг на efbet лига. Двубоят е утре (21.02) от 15:00 часа на стадион “Локомотив”.

Последното занимание на локомотивци се проведе на помощния терен на “Лаута”.

Сред 20-те се завръща Каталин Иту. Наказан за утрешната среща е Севи Идриз. Ефе Али също пропуска мача със “соколите” заради контузия в глезена, която ще го извади от игра за около седмица. Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Александър Александров и Енцо Еспиноса също няма да бъдат на разположение на Душан Косич.

Групата за мача:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Денис Кирашки, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Валери Божинов, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Цварц

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Миньор привлече халф от ЦСКА 1948

Миньор привлече халф от ЦСКА 1948

  • 20 фев 2026 | 15:01
  • 931
  • 1
Монтана без Иван Коконов срещу Добруджа

Монтана без Иван Коконов срещу Добруджа

  • 20 фев 2026 | 14:52
  • 429
  • 0
Вавалис: Трябва да се хвърлим на 100%

Вавалис: Трябва да се хвърлим на 100%

  • 20 фев 2026 | 14:25
  • 444
  • 0
Нови корекции на Североизток

Нови корекции на Североизток

  • 20 фев 2026 | 14:10
  • 952
  • 0
Последните двама хървати на "Герена" се провалиха, но Левски има и голям удар

Последните двама хървати на "Герена" се провалиха, но Левски има и голям удар

  • 20 фев 2026 | 14:10
  • 1663
  • 0
Лудогорец - Ференцварош е най-слабо посетеният мач от плейофния кръг на Лига Европа

Лудогорец - Ференцварош е най-слабо посетеният мач от плейофния кръг на Лига Европа

  • 20 фев 2026 | 14:09
  • 2862
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с ненужен халф

ЦСКА се раздели с ненужен халф

  • 20 фев 2026 | 12:53
  • 18670
  • 31
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 25743
  • 44
Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 17893
  • 29
Равностойна игра и лек аванс за "моряците" след първата четвърт

Равностойна игра и лек аванс за "моряците" след първата четвърт

  • 20 фев 2026 | 16:25
  • 1190
  • 0
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 11008
  • 19
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 9924
  • 0