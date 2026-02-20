Доста кадрови проблеми за Локо (Пловдив) за мача със Спартак (Варна)

Представителният отбор на Локомотив се изправя срещу Спартак (Варна) в мач от 22-рия кръг на efbet лига. Двубоят е утре (21.02) от 15:00 часа на стадион “Локомотив”.

Последното занимание на локомотивци се проведе на помощния терен на “Лаута”.

Сред 20-те се завръща Каталин Иту. Наказан за утрешната среща е Севи Идриз. Ефе Али също пропуска мача със “соколите” заради контузия в глезена, която ще го извади от игра за около седмица. Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Александър Александров и Енцо Еспиноса също няма да бъдат на разположение на Душан Косич.

Групата за мача:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Денис Кирашки, Лукас Риян, Мартин Атанасов, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Валери Божинов, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиан Лами, Мариян Вангелов, Аксел Велев, Жоел Цварц