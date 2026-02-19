Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локомотив (Пловдив) търси нов краен бранител

Локомотив (Пловдив) търси нов краен бранител

  • 19 фев 2026 | 10:39
  • 532
  • 0

Локомотив (Пловдив) е изправен пред спешната необходимост да подсили позицията на левия бек. Към момента на този фланг е използван централният защитник Тодор Павлов, тъй като наставникът Душан Косич не разполага с други реални опции.

Феновете на Локо (Пд): Време е за нов финал
Феновете на Локо (Пд): Време е за нов финал

Причината за ситуацията е тежката контузия на титулярния ляв защитник Енцо Еспиноса, получена в края на подготвителния лагер на тима в Турция. След разговори между старши треньора и собственика Христо Крушарски е взето решение да се търси ново попълнение за тази зона. Почти сигурно е, че евентуалният нов футболист ще бъде чужденец, като словенският специалист вече е активирал контактите си с цел бързо намиране на подходящ кандидат. Трансферният прозорец в България затваря на 24-и февруари, вторник.

Междувременно „черно-белите“ вече реагираха на раздялата с Хуан Переа, който бе продаден на Левски, като привлякоха нов нападател. На „Лаута“ пристигна нидерландецът Жоел Цварц, който в кратък срок успя да се разпише и донесе равенството срещу Черно море в Пловдив (1:1).

Като цяло Локомотив не бе особено активен на зимния пазар, като освен Цварц бяха привлечени още Мариян Вангелов и Запро Динев от Пирин (Благоевград), както и словенецът Миха Търдан от Пиза. В състава се завърна и Кръстьо Банев, който приключи наема си в Етър.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Строят нов стадион край Варна

Строят нов стадион край Варна

  • 19 фев 2026 | 09:39
  • 2095
  • 4
Четирима в Левски на режим за Рамазан

Четирима в Левски на режим за Рамазан

  • 19 фев 2026 | 09:36
  • 1636
  • 2
„Лигата на талантите“ обзор на кръга при 16-годишните – Лудогорец дръпна на върха

„Лигата на талантите“ обзор на кръга при 16-годишните – Лудогорец дръпна на върха

  • 19 фев 2026 | 09:30
  • 451
  • 0
Национал пред завръщане в игра

Национал пред завръщане в игра

  • 19 фев 2026 | 09:17
  • 931
  • 0
Феновете на Локо (Пд): Време е за нов финал

Феновете на Локо (Пд): Време е за нов финал

  • 19 фев 2026 | 09:09
  • 752
  • 0
Илиян Филипов: В следващите 10 дни няма да преговарям с треньор

Илиян Филипов: В следващите 10 дни няма да преговарям с треньор

  • 19 фев 2026 | 09:05
  • 1129
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 8853
  • 35
ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

  • 19 фев 2026 | 06:16
  • 20365
  • 63
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

  • 19 фев 2026 | 07:44
  • 9095
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 1335
  • 0
Лудогорец пребори снега, отлични условия на "Хювефарма Арена" за мача с Ференцварош

Лудогорец пребори снега, отлични условия на "Хювефарма Арена" за мача с Ференцварош

  • 19 фев 2026 | 12:17
  • 959
  • 1
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 8574
  • 6