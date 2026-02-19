Локомотив (Пловдив) търси нов краен бранител

Локомотив (Пловдив) е изправен пред спешната необходимост да подсили позицията на левия бек. Към момента на този фланг е използван централният защитник Тодор Павлов, тъй като наставникът Душан Косич не разполага с други реални опции.

Феновете на Локо (Пд): Време е за нов финал

Причината за ситуацията е тежката контузия на титулярния ляв защитник Енцо Еспиноса, получена в края на подготвителния лагер на тима в Турция. След разговори между старши треньора и собственика Христо Крушарски е взето решение да се търси ново попълнение за тази зона. Почти сигурно е, че евентуалният нов футболист ще бъде чужденец, като словенският специалист вече е активирал контактите си с цел бързо намиране на подходящ кандидат. Трансферният прозорец в България затваря на 24-и февруари, вторник.

Междувременно „черно-белите“ вече реагираха на раздялата с Хуан Переа, който бе продаден на Левски, като привлякоха нов нападател. На „Лаута“ пристигна нидерландецът Жоел Цварц, който в кратък срок успя да се разпише и донесе равенството срещу Черно море в Пловдив (1:1).

Като цяло Локомотив не бе особено активен на зимния пазар, като освен Цварц бяха привлечени още Мариян Вангелов и Запро Динев от Пирин (Благоевград), както и словенецът Миха Търдан от Пиза. В състава се завърна и Кръстьо Банев, който приключи наема си в Етър.