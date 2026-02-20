Популярни
  3. Гьоко Хаджиевски определи групата на Спартак за гостуването на Локомотив (Пловдив)

  • 20 фев 2026 | 15:47
Треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски определи групата за гостуването на Локомотив (Пловдив) в мач от 22-ия кръг на efbet Лига.

Доста кадрови проблеми за Локо (Пловдив) за мача със Спартак (Варна)
В групата на варненци за срещата са Педро Виктор, Максим Ковальов, Борис Иванов, Матео Петрашило, Иван Алексиев, Димо Кръстев, Цветелин Чунчуков, Петър Принджев, Жота Лопес, Александър Георгиев, Емил Янчев, Джон Емануел, Шанде, Таилсон, Даниел Иванов, Ангел Грънчов, Дамян Йорданов, Саад Мокачар, Талес и Мартин Георгиев.

