Стрикланд и Ернандес са в категория преди сблъсъка им в Хюстън

Шон Стрикланд и Антъни Ернандес успешно преминаха официалното претегляне преди главното събитие на UFC Fight Night 267 в Хюстън.

Двамата стъпиха на везната по-рано днес в хотела на бойците в Хюстън. Стрикланд тежеше 83.9 кг., а Ернандес 84.2 кг.

Бившият шампион на UFC в средна категория Шон Стрикланд (29-7 MMA, 16-7 UFC) и намиращият се във възход претендент Антъни Ернандес (15-2 MMA, 9-2 UFC) ще премерят сили в планиран за пет рунда двубой. Според американски медии, победителят в тяхната среща може да бъде считан за следващ претендент в средна категория.

Шон Стрикланд: Ще надиграя Антъни Ернандес в граплинга и ще го приключа

Ето кои са останалите битки от основната бойна карта на UFC Хюстън, която ще започне в 03:00 часа българско време в неделя сутрин:

Джиоф Нийл - Урош Медич

Дан Иге - Мелкиазел Коста

Сергей Сливак - Анте Делия

Джакоби Смит - Джосая Харел

Закари Рийс - Мишел Перейра