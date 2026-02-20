Вихрен подписа с минал през академията на Челси

Популярни
  • 20 фев 2026 | 16:08
Вихрен официално представи най-новото си попълнение. Това е 19-годишният атакуващ футболист Жечко Желязков, който е родом от Пловдив. Още от ранна детска възраст се мести във Великобритания, като преминава през академиите на Челси, Джилингам, Бромли и Хоршам.

Високият 167 см. състезател играе както по двата фланга на атаката, така и зад нападателя.

"Ръководството на Вихрен приветства Жечко Желязков с „добре дошъл” в клуба и му пожелава здраве и успехи със зелено-белия екип!", написаха от клуба.

