Вихрен подписа с минал през академията на Челси

Вихрен официално представи най-новото си попълнение. Това е 19-годишният атакуващ футболист Жечко Желязков, който е родом от Пловдив. Още от ранна детска възраст се мести във Великобритания, като преминава през академиите на Челси, Джилингам, Бромли и Хоршам.

Високият 167 см. състезател играе както по двата фланга на атаката, така и зад нападателя.

"Ръководството на Вихрен приветства Жечко Желязков с „добре дошъл” в клуба и му пожелава здраве и успехи със зелено-белия екип!", написаха от клуба.