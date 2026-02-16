Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)
  3. Вихрен и ЦСКА II не намериха път към гола

  • 16 фев 2026 | 16:10
  • 844
  • 0
Вихрен и дублиращият отбор на ЦСКА завършиха при нулево равенство в среща от 20-ия кръг на Втора лига. Мачът трябваше да се изиграе вчера, но заради силния дъжд и наводнения терен на стадиона в Сандански, беше отложен с 24 часа. 

Двубоят премина равностойно - и двата тима имаха положения за гол, които обаче така и не успяха да реализират. В края на първото полувреме удар на Лео Пимента срещна напречната греда. 

Със спечелената точка "еделвайсите" изместиха Янтра (Габрово) от третата позиция, а "армейците" остават на петото място в класирането. В следващия кръг Вихрен е домакин на Лудогорец II, а столичани ще се изправят срещу лидера Дунав в София.

