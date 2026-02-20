Атанас Апостолов: Един от най-трудните ни мачове

Популярни
Вход / Регистрирай се
  • 20 фев 2026 | 11:39
  • 92
  • 0
Утре, Розова долина (Казанлък) приема Нефтохимик (Бургас) в Мъглиж. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Нефтохимик е отбор, съставен от млади момчета. Със сигурност имат потенциал, подготвени са. Набраха самочувствие от доброто им представяне през есенния полусезон. Ето защо определям, предстоящия ни мач с тях като един от най-трудните, които трябва да изиграем до края на първенството. Дано да сме си извадили поуки от предишния двубой, в който се представихме под възможностите си. Не върви на отбор с претенции като нашият да изиграе два поредни слаби мача. В предстоящия, трябва да сме пределно мобилизирани 90 минути. Ако играем както можем, шансовете ни за успех са значителни“, коментира пред Sportal.bg Атанас Апостолов, треньор на „розите“.

