Атанас Апостолов: Един от най-трудните ни мачове

Утре, Розова долина (Казанлък) приема Нефтохимик (Бургас) в Мъглиж. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Нефтохимик е отбор, съставен от млади момчета. Със сигурност имат потенциал, подготвени са. Набраха самочувствие от доброто им представяне през есенния полусезон. Ето защо определям, предстоящия ни мач с тях като един от най-трудните, които трябва да изиграем до края на първенството. Дано да сме си извадили поуки от предишния двубой, в който се представихме под възможностите си. Не върви на отбор с претенции като нашият да изиграе два поредни слаби мача. В предстоящия, трябва да сме пределно мобилизирани 90 минути. Ако играем както можем, шансовете ни за успех са значителни“, коментира пред Sportal.bg Атанас Апостолов, треньор на „розите“.