Николай Жечев: Знаем какво ни очаква в Нова Загора

  20 фев 2026 | 11:37
Едноименният тим на Ямбол ще играе утре със Загорец в Нова Загора. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Не започнахме полусезона с победа, както очаквахме. Предстои ни гостуване на сериозен противник. Винаги е трудно за гостуващите отбори в Нова Загора. Именно на своя стадион, Загорец започна със загуба. Ще е пределно амбициран за да коригира грешката. Това показва какво ни очаква – тежка битка. Ще направим възможното да сме готови и да излезем с чест от нея. Винаги играем да спечелим. Смятам, че имаме потенциала да изпълним целта си“, коментира пред Sportal.bg Николай Жечев, треньор на ямболския тим.

