Росен Крумов: Длъжни сме да вземем точките

Едноименният тим на Костинброд приема утре отбора на Банско. Срещата е от 20-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Съперникът има добри футболисти. Подготвяме се за труден двубой. Той ще е първи за годината от първенството на нашия стадион. Длъжни сме да го спечелим, за да се изтеглим по-напред в класирането. Това е и целта ни през пролетта. Ако изиграем 90-те минути пределно мобилизирани и концентрирани ще вземем точките“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.