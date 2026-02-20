Популярни
Оскар Де Ла Оя нарече "Zuffa Boxing" провален научен проект

  • 20 фев 2026 | 11:26
  • 91
  • 0
Миналата неделя, след третото издание на "Zuffa Boxing", Уайт отправи критики към няколко известни фигури в бокса, включително към Оскар Де Ла Оя – бивш световен шампион, превърнал се в промоутър. Мексиканецът е създал традиция всеки четвъртък да публикува видео в своя Инстаграм с мнението си, което обикновено е критично към актуална тема в бокса. След като чу коментарите на Уайт, Де Ла Оя посвети последното си видео именно на него и на "Zuffa Boxing".

„Наричаш хората психично болни, когато не са съгласни с теб, но познай какво, копеле такова: ние просто казваме фактите“, заяви Де Ла Оя в своя Инстаграм. „През целия си живот не съм виждал някой наистина да вярва, че се справя страхотно, докато всъщност не прави абсолютно нищо.“

Враждата между Уайт и Де Ла Оя датира от години. Въпреки това, с новото начинание на Уайт – "Zuffa Boxing", двамата станаха по-враждебни един към друг и с по-голяма честота.

Де Ла Оя, който е собственик на "Golden Boy Promotions", не е почитател на това, което Уайт прави с „благородното изкуство“. Той намира много недостатъци в "Zuffa Boxing" и не вярва, че проектът ще пожъне успех.

"Zuffa Boxing" официално е провален научен проект“, каза Де Ла Оя. „... Нямах представа, че в неделя е имало шоу. Zuffa е пълна с бойци в края на кариерите си или такива, които просто не могат да пробият на най-високо ниво. И ако все пак привлекат някои големи имена в Zuffa, то ще е само защото са им дарени от Турки. Те на практика организират клубни шоута в мазето на UFC пред 50 души.“

„Те лишават бойците от всякаква индивидуалност, карайки ги да носят отвратителни, еднакви шорти, за да се слеят с продукта. Правят невъзможно за бойците да развиват собствените си брандове. Те буквално измислиха колан и искат да повярвате, че той има стойност за поколенията. Моят шибан колан на "Tom Ford" има повече история и значение.“

