Димчо Димчев: Новите покани към националите по борба са със старото съдържание

Новите покани на Българска федерация по борба (БФ Борба) към националите от ЦСКА са с непроменени условия - те да присъстват на централизирана подготовка без личните си треньори, заяви изпълнителният директор на отбора Димчо Димчев. Въпросните покани бяха изпратени от федерацията по-рано днес, а следобед представители на 50 клуба внесоха искане за свикване на извънредно Общо събрание за промяна в ръководството и устава.

Димчев каза, че съдържанието на поканите обезсмисля по-нататъшни действия и националите ще разкрият по-нататъшните си действия след края на турнира "Дан Колов - Никола Петров", който ще бъде проведен между 25 март и 28 март в Пловдив.

"Имаме покани, получихме ги като клуб и състезатели. Те обаче са със същите условия - да присъстват на централизирана подготовка без личните си треньори, което обезсмисля по-нататъшни действия. Те налагат централизирана подготовка само в "Дианабад" в София с точно определени треньори, без лични. За нас личните треньори са много важни, защото това са хората, на които тези момчета вярват", заяви Димчев след внасянето на подписката в сградата на Спортното министерство.

Представители на 50 спортни клуба внесоха подписка в БФБорба с искане за свикване на извънредно Общо събрание за смяна на ръководството и устава

Предвид думите му, вероятността олимпийският шампион Семен Новиков, европейският първенец Кирил Милов и останалите борци на ЦСКА да пропуснат еврошампионата през април е голяма.

"Сега предстои международен турнир "Дан Колов - Никола Петров" в Пловдив в края на другата седмица. Изчакваме да видим резултатите на този турнир и след това с колегите ще коментираме по-нататъшни наши действия. Срещите с ръководството на федерацията напоследък протичат по един и същ начин - заповядайте, поканени сте на централизирана подготовка, но само с тези треньори, които сме определили ние. Без лични треньори", каза още той.

Димчев внесе искането за свикване на извънредно Общо събрание в компанията на адв. Станислав Трендафилов, който потвърди съдържанието на поканите. Той добави, че по време на проведена среща между двете страни ръководството на БФ Борба е поставило само един критерий за участие в националните отбори - провеждането на централизирана подготовка.

"Присъствах на въпросната среща. Там се повдигна въпрос какви са критериите за участие на даден състезател в националния отбор. Ние към настоящия момент единственият критерий, който сме получили е централизирана подготовка. Нито има значение класирания, нито има значение представяне. Чакаме отговори", каза Трендафилов.

Снимка: БТА