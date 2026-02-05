Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Проблемите в тежката категория в бокс и ММА и новото явление "Zuffa Boxing"

  • 5 фев 2026 | 16:06
  • 122
  • 0

Във втората част на гостуването на спортния журналист Оги Георгиев в "Sportal Fight Club" тема на дискусия е състоянието на тежката категория в елитната ММА верига UFC и ситуацията при най-тежките в професионалния бокс.

Основателят на "Спортната джунгла" сподели в студиото ни, че вярва, че най-доброто решение за тежката категория в UFC е шампионът, Том Аспинал, да освободи титлата и да се отдаде на възстановяване на контузиите, които получи в битката със Сирил Ган. Георгиев е на мнение, че Сирил Ган и Александър Волков трябва да изиграят реванш, който да определи временния шампион при най-тежките.

Редакторът в медията ни и носител на черен колан по бразилско жиу-жицу, Борис Тонев, изрази категорично мнение, че в отсъствието на Том Аспинал, Сирил Ган е най-класният активен боец в тежката категория. Тонев коментира и слуховете за дебют в тежка категория на Алекс Перейра с битка срещу Джон Джоунс.

Джон Джоунс отговори на предизвикателството на Алекс Перейра
Вижте втората част от епизода на "Sportal Fight Club" с Оги Георгиев, в който на фокус са още и българските бойци в тежка категория, Лазар Тодев и Благой Иванов, и новата боксова лига "Zuffa Boxing"

Първата част от разговора с Оги Георгиев можете да гледате тук:

