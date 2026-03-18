  3. Представители на 50 спортни клуба внесоха подписка в БФБорба с искане за свикване на извънредно Общо събрание за смяна на ръководството и устава

Представители на 50 спортни клуба внесоха подписка в БФБорба с искане за свикване на извънредно Общо събрание за смяна на ръководството и устава

  • 18 март 2026 | 17:10
Представители на 50 спортни клуба внесоха подписка в БФБорба с искане за свикване на извънредно Общо събрание за смяна на ръководството и устава

Представители на 50 спортни клуба от страната внесоха в Българска федерация по борба (БФ Борба) и Министерството на младежта и спорта (ММС) искане за свикване на извънредно Общо събрание (ОС) за смяна на ръководството и устава. Документите бяха входирани от адв. Станислав Трендафилов и нотариус, като недоволните клубове очакват организиране на ОС в срок от един месец.

Трендафилов бе адвокат на футболен клуб ЦСКА при управлението на Гриша Ганчев и днес представяше СК ЦСКА при входирането на документите. Борците на "червения" клуб настояват да водят подготовка с личните си треньори, докато федерацията е категорична в намерението си да води централизирана с националните селекционери в зала "Диана". Именно заради това олимпийският шампион Семен Новиков, европейският първенец Кирил Милов и други състезатели от ЦСКА не се бориха на Световното първенство в Загреб през есента.

Вероятността те да пропуснат и еврошампионата в Тирана е голяма, тъй като по думите на техните представители и последната им покана е за провеждане на централизирана подготовка. Тя бе отправена по-рано днес, след като срещу ръководството имаше протест и по-късно двете страни проведоха разговори в ММС.

"Упълномощен съм от 50 клуба, регистрирани редовно в БФ Борба, да подам искане от тяхно име за свикване на извънредно Общо събрание с дневен ред промяна в ръководството, промяна на президента и представляващия Сдружението, както и нов устав на федерацията. Внесли сме го чрез един от най-реномираните нотариуси в България и в София конкретно. Връчването е удостоверено, имаме входящ номер, оформено е като нотариална покана, за да бъде безспорно връчването и наличието на всички документи в него", каза Трендафилов пред журналисти.

"Преписката съдържа протокол от всеки клуб и искане за свикване на ОС. Прието е и очакваме в едномесечен срок свикване на събрание. Такова има на 31 март, само че дневният му ред е съвсем тривиален и не включва въпросите, които моите доверители искат да се включат. Съответно, подали сме искането и очакваме законова процедура", продължи той.

"Дата не сме подали, тъй като самото свикване зависи от УС на Сдружението "Българска федерация по борба", но законът и Уставът задължават в едномесечен срок да бъде свикано Общо събрание от УС. Ако такова не бъде свиквано, процедурата следва, че то се събира от съда. В случая компетентен е Софийски градски съд. Ако не бъде свикано, ще подадем искане и в съда. Очакваме да се проведе законосъобразно заседание", категоричен е представителят на ЦСКА.

"Нека да се свика това ОС. Виждате, че проблеми в борбата има адски много и спортът се затрива. Олимпийски, европейски и световни шампиони тренират по клубните зали, вместо да представляват България и да печелят медали. Състезателите на ЦСКА не са допускани до големи първенства напоследък. Просто искаме борбата да върви напред, както винаги е било", добави Трендафилов.

По думите на адвоката, в подписката участват 50 клуба, което е напълно достатъчно за свикване на ОС предвид устава на БФ Борба. Според него редовно регистрираните клубове са между 131 и 140, а за започване на процедурата са нужни подписите на 1/3 от тези всички членове. "Толкова няма към момента и се надяваме да не се появят", казва още Трендафилов.

Димчо Димчев: Новите покани към националите по борба са със старото съдържание

Поканиха борците на ЦСКА да тренират с националния отбор

Журналист твърди, че Джошуа и Фюри са уредили битката

Галин Димов: Да подам оставка? Никога! Дал съм си живота за този спорт!

Оскар Де Ла Оя залага на Еди Хърн в боксов мач срещу Дейна Уайт

Мурат Гасиев е отворен за мач с Моузес Итаума

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

