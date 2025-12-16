Легендата Сайборг си пожела битка с Дакота Дичева

Крис Сайборг направи поредното си доминиращо представяне, след като принуди Сара Колинс да се предаде и защити титлата си в категория перо на PFL Lyon, а след това отправи предизвикателство към полубългарката Дакота Дичева. След като изтощи Колинс в първите два рунда, бразилката наложи задушаваща хватка отзад в третия, за да запише едва втората победа чрез събмишън в своята кариера с вече 32 битки.

Срещата бе предпоследната в легендарната кариера на Сайборг, като 40-годишната състезателка потвърди, че планира да се оттегли догодина. За последния си ММА мач Сайборг, която е печелила световни титли в четири различни организации, отправи предизвикателство към непобедената състезателка в категория "муха" Дакота Дичева, както и към Лия Маккорт от Северна Ирландия.

„Бих искала да се бия отново в ММА догодина, но това ще е последният ми мач. Преди да приключа, искам да направя и няколко боксови срещи, защото обичам бокса – може би тук, в Лион“, каза Сайборг. „Бих искала да се изправя срещу Лия Маккорт. Ако тя не е на разположение, мога да сваля килограми и да се срещнем по средата с Дичева. Тя побеждава всички в своята категория. Ще помислим какво да направим, но вярвам, че ще бъде добре.“

Cris Cyborg successfully defends her PFL featherweight title with a third-round submission of Sarah Collins at #PFLLyon! pic.twitter.com/PXTGp9GVXc — MMA Fighting (@MMAFighting) December 13, 2025

Сайборг е широко смятана за една от най-великите жени в историята на смесените бойни изкуства, след като е спечелила 29 от 32-те си двубоя в рамките на впечатляваща 20-годишна кариера. 21 от победите ѝ са с нокаут, което ѝ създаде репутацията на изключителен нокаутьор, но именно борбата на земя се оказа решаваща срещу австралийката Колинс.

Бившата джудока Колинс, на 35 години, влезе в срещата след шест поредни победи в кариерата си, но изглеждаше притисната от постоянния натиск на Сайборг.

After her win at #PFLLyon last night, Cyborg (@criscyborg) 🇧🇷 said she'd be interested in cutting weight to meet Dakota Ditcheva at 135lbs. 👀 pic.twitter.com/dMN3ZC9pcO — Fight Record (@_FightRecord) December 14, 2025

Сайборг натискаше през целия мач, нанасяйки серия от тежки кикове, и въпреки че Колинс осъществи два тейкдауна, бразилката успя да обърне второто, преди да наложи риър-некед-чоук и да си осигури победата.

След успеха Сайборг се покатери по клетката и изрева към публиката в знак на радост, защитавайки пояса си, който бе ребрандиран като титла на PFL след като организацията придоби Bellator през 2023 г.

Cris Cyborg is open to dropping weight for a superfight with Dakota Ditcheva! 👀



The PFL women’s featherweight champ says she’d meet the undefeated flyweight star “in the middle” – potentially at 135 lbs – after calling her out post-win.#PFLLyon pic.twitter.com/ZRtCAdMfzA — COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) December 14, 2025

Сайборг никога не се е състезавала професионално в категория муха, така че двубой в междинна категория срещу Дичева изглежда най-вероятният сценарий.

По време на престоя си в UFC тя обаче описа възможността да свали до 61 кг (135 паунда) като „буквално невъзможна“ и по-рано е говорила колко трудно е свалянето на килограми дори в категория перо.

Междувременно Дичева е насрочена за двубой срещу нидерландката Денис Кийлхолц през февруари и би била в сериозно физическо неизгодно положение, ако подобна среща със Сайборг се осъществи.

Who should 🇧🇷 Cris Cyborg face in her final MMA fight? 👀



After her win at #PFLLyon, the 145lb queen named two potential opponents:

🇬🇧 Dakota Ditcheva — a massive super-fight against PFL’s 125lb queen, with the two meeting in the middle at 135lbs

🇬🇧 Leah McCourt — one of the few… pic.twitter.com/lyE3ML3obT — Women's MMA Rankings (@WMMARankings) December 14, 2025

През 2024 г. 27-годишната Дичева спечели световна ММА титла, след като победи Тайла Сантос и триумфира в турнира на PFL в категория муха.

Дичева се утвърди като една от най-популярните бойци във Великобритания, след като спечели първите 15 мача в кариерата си, 12 от които с прекратяване.

33-годишната Маккорт, която има осем победи в 12 двубоя, не се е състезавала откакто бе принудена да се предаде именно от Колинс през миналата година.