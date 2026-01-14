Дакота Дичева отговори на предизвикателството на Крис Сайборг

Дакота Дичева и Крис Сайборг обсъждат потенциален супер-двубой, като и двете са решени да осъществят тази среща.

Считана за една от най-великите жени в историята на смесените бойни изкуства, 40-годишната Крис Сайборг наближава края на своята знаменита кариера. През декември тя защити титлата си в категория перо на PFL, побеждавайки Сара Колинс на събитието PFL Лион. След мача бразилката шокира света на ММА, като предизвика шампионката от турнира на PFL в категория муха за 2024 г., Дакота Дичева, за супер-двубой. Предвид разликата от 9 килограма между двете, Дичева изобщо не е очаквала подобно предизвикателство.

„Моментът със Сайборг беше лудост за мен“, сподели Дичева пред Ариел Хелуани във вторник. „Всъщност бях много щастлива, защото през януари 2022 г., преди да подпиша с PFL, отидох в Канада за един мач и се снимах със Сайборг, тъй като тя беше гост-звездата. Бях толкова щастлива да се снимам с нея! Още една невероятна жена в този спорт. А сега, няколко години по-късно, тя ме предизвиква! Това е лудост! В този спорт съм само от три години, а тя ме предизвиква.“

„Така че, всъщност, за мен беше чест да бъда предизвикана от нея, но просто не мисля, че има особен смисъл в момента“, добави тя.

Въпреки това, Дичева заяви, че би проявила интерес, ако Сайборг успее да свали до 61 кг (135 либри), но при определени условия.

„Ако Сайборг може да стигне 61 кг и ми дадат малко време. Тя е имала повече време“, каза Дичева. „Казва, че това е последният ѝ мач. Аз нямам толкова време да качвам килограми. Не съм едра за категория до 57 кг. Свалянето на килограми изобщо не ми е трудно. Така че ще трябва сериозно да натрупам сила. Но бих го направила, ако тя беше дори близо до 61 кг. Платете ми много пари и, да, ще вляза в клетката.“

„С цялото ми уважение, не тя прави услуга с този мач, а аз“, заяви Дичева. „Аз, на 100 процента, ще бъда тази, която ще предизвика повече интерес в този двубой. Ще бъде супер--двубой, но тя ме предизвиква. Тя избира мен. Тя има нужда от мен. Не избира никой друг. Лия я предизвиква отдавна, но нея не я избира. Със сигурност е супер-двубой, но имаш нужда от мен, за да го направиш голям. Очевидно от нейна страна има смисъл. Аз не предизвиквам никого от категория атом (48 кг). Няма логика. Затова не обърнах внимание. Не обичам да подхранвам хора, които просто използват името ми.“

Сайборг обаче настоява, че случаят не е такъв. След интервюто на Дичева, шампионката в категория перо използва социалните мрежи, за да се съгласи с условията ѝ, заявявайки, че свалянето до 61 кг вече няма да е проблем за нея и че могат да се бият през есента.

„За супер-двубоите са нужни двама души. Мога да сваля до 61 кг. за супер-двубой през есента. Дакота Дичева, ако това е мач, който искаш... няма по-голям двубой, който PFL може да организира за която и да е от нас. Аз съм на 40. Тялото ми има много по-малко мускули, отколкото когато се мъчех да стигна 63 кг.“

Засега няма информация от PFL дали организацията има интерес да организира този двубой.