Треньорът на Щутгарт: Показахме това, което понякога ни липсваше в основната фаза

  • 20 фев 2026 | 09:48
  • 198
  • 0

Старши треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес изрази задоволството си от убедителната победа с 4:1 над Селтик в първия мач помежду им от плейофния кръг на Лига Европа.

Щутгарт не остави шансове на Селтик
Щутгарт не остави шансове на Селтик

Щутгарт е в много добра позиция в момента. Показахме това, което понякога ни липсваше в основната фаза – ефективност. Заслужихме тази победа. Играхме и много надеждно без топка и попречихме на противниците си да създадат много наистина опасни положения“, коментира Хьонес след мача.

Реваншът ще се проведе седмица по-късно, на 26 февруари, в Германия. Началният час е 19:45 ч.

Снимки: Gettyimages

