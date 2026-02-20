Треньорът на Щутгарт: Показахме това, което понякога ни липсваше в основната фаза

Старши треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес изрази задоволството си от убедителната победа с 4:1 над Селтик в първия мач помежду им от плейофния кръг на Лига Европа.

Щутгарт не остави шансове на Селтик

„Щутгарт е в много добра позиция в момента. Показахме това, което понякога ни липсваше в основната фаза – ефективност. Заслужихме тази победа. Играхме и много надеждно без топка и попречихме на противниците си да създадат много наистина опасни положения“, коментира Хьонес след мача.

Реваншът ще се проведе седмица по-късно, на 26 февруари, в Германия. Началният час е 19:45 ч.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages