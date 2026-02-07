Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Щутгарт
  Изненадваща загуба за Щутгарт срещу слабак

Изненадваща загуба за Щутгарт срещу слабак

  • 7 фев 2026 | 18:43
  • 113
  • 0
Изненадваща загуба за Щутгарт срещу слабак

Устремилият се към водещите позиции Щутгарт допусна изненадваща загуба с 1:2 при визитата си на предпоследния в класирането Санкт Паули в двубой от 21-вия кръг на Бундеслигата. Домакините от Хамбург изиграха може би най-силната си среща от началото на сезона и прибавиха три точки, които увеличават шансовете им в битката за оцеляване. “Швабите” пък вече рискуват да изпаднат от топ 4.

За Санкт Паули това е първа победа от осем мача насам. Тя беше извоювана след голове на Манолис Салиакас (35’) и Данел Синани (55’-дузпа).

Тимът на Щутгарт стигна до попадение чак в последната минута на редовното време, когато точен беше Джейми Левелинг

