Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Щутгарт
  3. Два гола на Демирович помогнаха на Щутгарт за бързо връщане към победите и място в топ 4

Два гола на Демирович помогнаха на Щутгарт за бързо връщане към победите и място в топ 4

  • 14 фев 2026 | 21:33
  • 452
  • 0
Два гола на Демирович помогнаха на Щутгарт за бързо връщане към победите и място в топ 4

Щутгарт бързо забрави изненадващата си загуба в предишния кръг от Санкт Паули и се върна към победите, след като надделя с 3:1 над Кьолн в мач от 22-рия кръг на Бундеслигата. В герой за швабите се превърна босненският национал Ермедин Демирович, който вкара на два пъти (15’, 84’), а дежурното си попадение добави и Дениз Ундав в продължението на двубоя (90+2’). “Козлите” успяха да изравнят за 1:1 чрез Рагнар Ахе в 79-ата минута, но в крайна сметка си тръгват с празни ръце.

Така Щутгарт записа трета победа в последните си 4 мача и се настани комфортно в топ 4 с 42 точки - с три по-малко от 3-тия Хофенхайм. Швабите имат 3 точки преднина, но и с мач повече пред преследвачите Байер (Леверкузен) и РБ Лайпциг. Кьолн пък заема временната 11-а позиция с 23 пункта.

Още в 15-ата Щутгарт успя да излезе напред. Центриране намери немския национал Джейми Левелинг, който свали с глава към връхлитащия Ермедин Демирович, а босненецът простреля Марвин Швебе - 1:0. Кьолн пък имаше шанс да изравни в 38-ата минута след опасен удар от разстояние на Ян Тилман, но Александер Нюбел успя да се намеси.

През голяма част от второто полувреме чистите положения липсваха, но най-интересното бе в последните 10 минути. Кьолн постепенно изравни играта и дочака своя шанс в 79-ата минута. Тогава Щутгарт загуби топката в собствената си половина, от което се възползва резервата Джан-Лука Валдшмит. Той намери с хубав извеждащ пас Рагнар Ахе, който технично копна топката над Нюбел - 1:1.

Само пет минути по-късно обаче Щутгарт отново излезе напред. Рамон Хендрикс центрира добре отляво и Демирович заби топката в мрежата на гостите за втория си гол в мача - 2:1. Крайното 3:1 бе оформено от Дениз Ундав в продължението на двубоя, като с този гол швабите окончателно решиха мача си.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Фенербахче сложи край на домакинската серия на Трабзонспор в зрелищно дерби

Фенербахче сложи край на домакинската серия на Трабзонспор в зрелищно дерби

  • 14 фев 2026 | 21:35
  • 782
  • 0
Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

  • 14 фев 2026 | 21:59
  • 1322
  • 1
Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

  • 14 фев 2026 | 22:03
  • 1866
  • 2
Гасперини за оплакванията на Конте: На мен мачовете за Купата и в евротурнирите ми помагат

Гасперини за оплакванията на Конте: На мен мачовете за Купата и в евротурнирите ми помагат

  • 14 фев 2026 | 21:00
  • 439
  • 0
Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

  • 14 фев 2026 | 21:47
  • 3067
  • 3
Тим от Лига 1 изхвърли противник от Премиър лийг, вижте всичко най-интересно от днешните сблъсъци в ФА Къп

Тим от Лига 1 изхвърли противник от Премиър лийг, вижте всичко най-интересно от днешните сблъсъци в ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 21:45
  • 6481
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 88571
  • 677
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 32979
  • 26
Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
  • 7762
  • 21
Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

  • 14 фев 2026 | 21:47
  • 3067
  • 3
Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

Ливърпул 0:0 Брайтън, "чайките" започват по-добре двубоя

  • 14 фев 2026 | 21:59
  • 1322
  • 1
Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

Реал Мадрид 1:0 Реал Сосиедад, Гонсало Гарсия изведе "кралете" с ранен гол

  • 14 фев 2026 | 22:03
  • 1866
  • 2