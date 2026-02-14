Два гола на Демирович помогнаха на Щутгарт за бързо връщане към победите и място в топ 4

Щутгарт бързо забрави изненадващата си загуба в предишния кръг от Санкт Паули и се върна към победите, след като надделя с 3:1 над Кьолн в мач от 22-рия кръг на Бундеслигата. В герой за швабите се превърна босненският национал Ермедин Демирович, който вкара на два пъти (15’, 84’), а дежурното си попадение добави и Дениз Ундав в продължението на двубоя (90+2’). “Козлите” успяха да изравнят за 1:1 чрез Рагнар Ахе в 79-ата минута, но в крайна сметка си тръгват с празни ръце.

Така Щутгарт записа трета победа в последните си 4 мача и се настани комфортно в топ 4 с 42 точки - с три по-малко от 3-тия Хофенхайм. Швабите имат 3 точки преднина, но и с мач повече пред преследвачите Байер (Леверкузен) и РБ Лайпциг. Кьолн пък заема временната 11-а позиция с 23 пункта.

Още в 15-ата Щутгарт успя да излезе напред. Центриране намери немския национал Джейми Левелинг, който свали с глава към връхлитащия Ермедин Демирович, а босненецът простреля Марвин Швебе - 1:0. Кьолн пък имаше шанс да изравни в 38-ата минута след опасен удар от разстояние на Ян Тилман, но Александер Нюбел успя да се намеси.

Das war's und wir schlagen den 1. FC Köln mit 3:1!

Mit zwei späten Treffern sichern wir uns den achten Heimsieg in dieser Saison.

Let's go!#VfB | #VfB1893 | #Bundesliga | #VfBKOE 3:1 (90.) | [Anzeige] Rewe pic.twitter.com/gwBVqz0EB2 — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) February 14, 2026

През голяма част от второто полувреме чистите положения липсваха, но най-интересното бе в последните 10 минути. Кьолн постепенно изравни играта и дочака своя шанс в 79-ата минута. Тогава Щутгарт загуби топката в собствената си половина, от което се възползва резервата Джан-Лука Валдшмит. Той намери с хубав извеждащ пас Рагнар Ахе, който технично копна топката над Нюбел - 1:1.

Само пет минути по-късно обаче Щутгарт отново излезе напред. Рамон Хендрикс центрира добре отляво и Демирович заби топката в мрежата на гостите за втория си гол в мача - 2:1. Крайното 3:1 бе оформено от Дениз Ундав в продължението на двубоя, като с този гол швабите окончателно решиха мача си.