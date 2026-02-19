Италиански биатлонист видя липса на олимпийски дух на Игрите в Милано-Кортина

Въпреки прекрасните състезания сред красиви пейзажи и шумните тълпи, преживяването за биатлонистите на Игрите в Милано-Кортина не е пълноценно, тъй като липсва един ключов елемент според местния герой и сребърен медалист в смесената щафета Томазо Джакомел - олимпийско село.

В интервю за Ройтерс, докато снегът валеше върху арената за биатлон в Антхолц-Антерселва преди масовия старт в петък и събота, 25-годишният италиански номер две в света се оплака от факта, че състезателите са разпръснати в различни хотели близо до мястото на провеждане, вместо да са събрани на едно място.

With origins in 18th century Scandinavia as a military training exercise, biathlon is perhaps one of the most obscure Winter Olympic sports. At least for an American audience.



Read more: https://t.co/K4mUovR2Lt



📹: Sarah McGrew / Hearst Media pic.twitter.com/H1SRJNYv0s — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) February 13, 2026

Рекорден зрителски интерес към Милано-Кортина 2026 по целия свят

„Беше нещо като на световното първенство - няма село, олимпийският дух липсва“, каза той. Дори фактът, че някои от биатлонистите играят онлайн игри заедно, не е засилил олимпийската връзка, като Джакомел описва ситуацията като скучна.

Същото не може да се каже за пейзажа около мястото на провеждане на биатлона, със заснежените му назъбени върхове, които правят гледането по телевизията страхотно, както и за фанатичните фенове, които направиха състезанията по биатлон едни от най-посещаваните събития на Игрите.

Норвегия запази първото си място в класирането по медали

„Невероятни пейзажи, особено когато е слънчево и има хубаво време. Фантастично е, че това място ще стане още по-известно - то вече беше много известно сред феновете на биатлона, а сега ще бъде още по-известно“, каза той, цитиран от БТА.

„Заедно с може би кърлинга, който е винаги по телевизията, биатлонът е един от най-гледаните спортове на Олимпийските игри и със сигурност имаме най-много зрители, това е факт, и се надявам, че Олимпийските игри са направили биатлона малко по-известен.

След като спечели медал в първото си състезание, Джакомел каза, че иска още, но не успя да спечели в следващите състезания – и има още един шанс да добави към олимпийския си успех в масовия старт в петък, където ще носи стартов номер осем.

„Надявам се да мога да взема още един медал“, каза той.

Българите в Милано - Кортина днес: Страхотно представяне за щафетата ни в биатлона

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages