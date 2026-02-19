Норвегия запази първото си място в класирането по медали

Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  • 19 фев 2026 | 00:32
Норвегия запазва първата си позиция в класирането по медали след края на 12-ия ден от Олимпийските игри в Милано-Кортина. Скандинавците станаха шампиони в отборния спринт в ски бягането за мъже и вече са с 15 титли в Италия.

САЩ прибави ново злато, след като звездата в алпийските ски Микаела Шифрин триумфира в слалома при жените.

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: раздадени бяха нови 9 комплекта медали

Китай спечели първи си два златни медала на тези Игри. Имин Су е шампион в дисциплината слоупстайл в сноуборда, докато сънародничката му Мънтао Сюй е първа във въздушната акробатика в ските свободен стил.

България е на 25-о място с два бронзови медала, спечелени от Тервел Замфиров (сноуборд) и Лора Христова (биатлон). 

Могъщата Канада избегна сензационен провал и разплака чехите

  • 18 фев 2026 | 20:35
Шантавите панталони на норвежците отново са хит на Олимпиадата

  • 18 фев 2026 | 19:48
Семейство се надява да донесе злато на Италия в чисто новата дисциплина

  • 18 фев 2026 | 19:25
Японска тийнейджърка грабна златото в слоупстайла

  • 18 фев 2026 | 18:19
Лечева и Хаджиев се срещнаха с принц Албер

  • 18 фев 2026 | 17:45
Валентина Димитрова: Разочарована съм

  • 18 фев 2026 | 17:27
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

  • 18 фев 2026 | 17:02
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: раздадени бяха нови 9 комплекта медали

  • 18 фев 2026 | 23:30
