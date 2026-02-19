Рекорден зрителски интерес към Милано-Кортина 2026 по целия свят

Международният олимпийски комитет публикуват данни за рекорден зрителски интерес към Милано-Кортина 2026. С 24 притежатели на глобални медийни права и 80 сублицензианти Зимните олимпийски игри достигат до милиарди хора по целия свят на всички платформи. Телевизионните оператори съобщават, че за рекорди във всяка часова зона.

В Италия например двама от трима души са гледали Игрите - по-висок процент от Париж 2024. Забележителното е, че италианците са проследили повече състезания от Милано-Кортина 2026, отколкото предишните три зимни олимпиади взети заедно.

Във Франция - домакин на следващите зимни игри, над 50 милиона зрители са следили отразяването на надпреварата по France Télévisions до момента - с 10 милиона повече от същия етап на Пекин 2022 и Пьонгчанг 2018.

В САЩ Милано-Кортина 2026 е имала средно 24,3 милиона зрители на платформите на NBCUniversal до 16 февруари – с 88% повече в сравнение с Пекин 2022 по същото време. Отразяването е надхвърлило 20 милиона зрители за всеки от първите 11 дни на състезанието.

В Азия телевизионните оператори също отчитат силни представяния въпреки часовата разлика. На нетрадиционни пазари за зимни спортове като Австралия и Бразилия публиката достига нови върхове. Отразяването на ски скоковете в Бразилия миналата седмица се превърна в най-гледаното състезание от зимните игри в историята на страната.

По целия свят зрителската аудитория на дигиталния стрийминг продължава да расте. Безпрецедентно е и цифровото участие, като олимпийските платформи са надхвърлили 100 милиона потребители, а участието в социалните медии се е удвоило в сравнение с Пекин 2022.

Olympics App е най-популярното спортно приложение в повече от 75 страни. В социалните медии потребителите по целия свят са споделили вече над 12 милиона публикации за Милано-Кортина 2026. Платформите, насочени към младата аудитория като Instagram, TikTok и YouTube, генерират огромен трафик, като каналите на Олимпийските игри в YouTube отбелязват най-високите си дневни резултати в историята.

Спортистите очаквано са в центъра на зрителския интерес. От началото на Игрите атлетите са генерирали над 1,4 милиарда взаимодействия в своите профили в социалните медии и заедно достигат почти един милиард последователи.