Спортист победи Ботев (Ихтиман) в мач с осем гола

Спортист спечели с 5:3 третата си зимна контрола, а съперник бе Ботев (Ихтиман). Гостите поведоха рано, но Васил Димитров изравни в 5-ата минута след центриране на Ивелин Георгиев от ъглов удар.

Малко по-късно третодивизионният тим поведе с 2:1 след неразбирателство между защитата и вратаря, като при този резултат завърши полувремето.

Малко след почивката Юри Пинейро получи хубав пас, финтира вратаря и мушна топката в мрежата за 2:2. След още две минути "шоколадите" вкараха и трети гол. Юри Пинейро подаде към Йоан Велинов, който си нагласи топката и я бутна в мрежата на съперника за 3:2.

Ботев изравни за 3:3, преди Павел Иванов да шутира и след рикошет топката влезе в мрежата за 4:3. Крайното 5:3 оформи Юри Пинейро 10 минути преди края на мача.