Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ето кои са двамата най-високи играчи на турнира efbet Купа на България

Ето кои са двамата най-високи играчи на турнира efbet Купа на България

  • 19 фев 2026 | 16:57
  • 757
  • 0

Двама баскетболисти от отборите във Финалната осмица на efbet Купата на България печелят приза за най-високите участници в турнира. Нито един от тях обаче не е българин.

Кои са гигантите на Купа 2026?

Сърбин и американец: Игор Кесар от Миньор 2015 Перник и Ноел Браун от Спартак Плевен. Всеки един от тях се извисява до 210 см, като двамата заедно един върху друг, правят 4 метра и 20 см.

Толкова горе-долу е висок млад женски жираф, или възрастен африкански слон. А ако трябва да се върнем на баскетболна терминология: С метър по-малко (3:05) пък е височината на баскетболната конструкция.

Предстои да разберем дали този ръст ще се окаже решаващ в петък, когато и Миньор, и Спартак, излизат на терена в "Арена Ботевград".

Миньор има изключително тежък съперник на 1/4-финалите: Черно море Тича – носител на Купата на България за изминалия сезон. Спартак Плевен пък също ще се сблъска със сериозно изпитание в лицето на домакина на надпреварата Балкан.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

  • 19 фев 2026 | 17:55
  • 3087
  • 2
На живо от Ботевград: Ден 1 от efbet Купа на България

На живо от Ботевград: Ден 1 от efbet Купа на България

  • 19 фев 2026 | 17:27
  • 2229
  • 2
Сакраменто Кингс губи звездите си Домантас Сабонис и Зак ЛаВийн до края на сезона

Сакраменто Кингс губи звездите си Домантас Сабонис и Зак ЛаВийн до края на сезона

  • 19 фев 2026 | 12:51
  • 644
  • 1
Йордан Минчев и Кемниц с трета поредна победа в Германия

Йордан Минчев и Кемниц с трета поредна победа в Германия

  • 19 фев 2026 | 11:49
  • 604
  • 0
Кирил Петров стана част от треньорския екип на Берое

Кирил Петров стана част от треньорския екип на Берое

  • 19 фев 2026 | 11:47
  • 567
  • 0
Меджик губят Франц Вагнер за неопределен срок

Меджик губят Франц Вагнер за неопределен срок

  • 19 фев 2026 | 08:54
  • 540
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 23400
  • 38
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 6314
  • 10
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 16134
  • 4
Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

Дъжд от тройки в "Арена Ботевград"! Локомотив Пловдив не даде шанс на Берое в първия четвъртфинал

  • 19 фев 2026 | 17:55
  • 3087
  • 2
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 14319
  • 11
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 22978
  • 14