Ето кои са двамата най-високи играчи на турнира efbet Купа на България

Двама баскетболисти от отборите във Финалната осмица на efbet Купата на България печелят приза за най-високите участници в турнира. Нито един от тях обаче не е българин.

Кои са гигантите на Купа 2026?

Сърбин и американец: Игор Кесар от Миньор 2015 Перник и Ноел Браун от Спартак Плевен. Всеки един от тях се извисява до 210 см, като двамата заедно един върху друг, правят 4 метра и 20 см.

Толкова горе-долу е висок млад женски жираф, или възрастен африкански слон. А ако трябва да се върнем на баскетболна терминология: С метър по-малко (3:05) пък е височината на баскетболната конструкция.

Предстои да разберем дали този ръст ще се окаже решаващ в петък, когато и Миньор, и Спартак, излизат на терена в "Арена Ботевград".

Миньор има изключително тежък съперник на 1/4-финалите: Черно море Тича – носител на Купата на България за изминалия сезон. Спартак Плевен пък също ще се сблъска със сериозно изпитание в лицето на домакина на надпреварата Балкан.