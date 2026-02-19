еfbet Купа на България 2026: Ето кои са отличниците в турнира

Турнирът efbet Купа България 2026 ще прикове вниманието на феновете в следващите четири дни. От днес (19 февруари) до 22 февруари в “Арена Ботевград” осем отбора ще си оспорват трофея.
Ето кои са отличниците по спечелени Купи България от участващите тимове през тази година:
- Черно море Тича - 5 купи - 1998, 1999, 2000, 2015, 2025 г;
- Балкан - 4 Купи - 1970, 1986, 1987, 1988 г.;
- Рилски спортист - 4 Купи - 2016, 2018, 2021, 2022 г.;
- Спартак Плевен - 1 Купа - 1996 г.;
- Берое Стара Загора - 1 Купа - 2017 г.;
- Миньор 2015 г. - няма
- Академик Бултекс 99 - няма
- Локомотив Пловдив - няма
Българската федерация по баскетбол кани всички подрастващи, треньори, родители, приятели и почитатели на играта на срещите от турнира еfbet Купа България 2026. Очакват ни четири дни, изпълнени с много емоции, баскетбол и интересни моменти.
Ето и програмата:
19 февруари (четвъртък):
Берое Стара Загора - Локомотив Пловдив - 16.00 ч.
Рилски спортист - Академик Бултекс 99 - 19.00 ч.
20 февруари (петък):
Миньор 2015 - Черно море Тича - 16.00 ч.
Балкан - Спартак Плевен - 19.00 ч.
21 февруари (събота):
Берое Стара Загора/Локомотив Пловдив - Рилски спортист/Академик Бултекс 99 - 16.00 ч.
Балкан/Спартак Плевен - Миньор 2015/Черно море Тича - 19.00 ч.
Финал - 22 февруари - 18.00 ч.
Всички мачове ще бъдат предавани пряко в ефира на Max Sport 2.
Билети можете да намерите на balkan-basket.com