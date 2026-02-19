еfbet Купа на България 2026: Ето кои са отличниците в турнира

Турнирът efbet Купа България 2026 ще прикове вниманието на феновете в следващите четири дни. От днес (19 февруари) до 22 февруари в “Арена Ботевград” осем отбора ще си оспорват трофея.

Ето кои са отличниците по спечелени Купи България от участващите тимове през тази година:

- Черно море Тича - 5 купи - 1998, 1999, 2000, 2015, 2025 г;

- Балкан - 4 Купи - 1970, 1986, 1987, 1988 г.;

- Рилски спортист - 4 Купи - 2016, 2018, 2021, 2022 г.;

- Спартак Плевен - 1 Купа - 1996 г.;

- Берое Стара Загора - 1 Купа - 2017 г.;

- Миньор 2015 г. - няма

- Академик Бултекс 99 - няма

- Локомотив Пловдив - няма

Българската федерация по баскетбол кани всички подрастващи, треньори, родители, приятели и почитатели на играта на срещите от турнира еfbet Купа България 2026. Очакват ни четири дни, изпълнени с много емоции, баскетбол и интересни моменти.

Ето и програмата:

19 февруари (четвъртък):

Берое Стара Загора - Локомотив Пловдив - 16.00 ч.

Рилски спортист - Академик Бултекс 99 - 19.00 ч.

20 февруари (петък):

Миньор 2015 - Черно море Тича - 16.00 ч.

Балкан - Спартак Плевен - 19.00 ч.

21 февруари (събота):

Берое Стара Загора/Локомотив Пловдив - Рилски спортист/Академик Бултекс 99 - 16.00 ч.

Балкан/Спартак Плевен - Миньор 2015/Черно море Тича - 19.00 ч.

Финал - 22 февруари - 18.00 ч.

Всички мачове ще бъдат предавани пряко в ефира на Max Sport 2.

Билети можете да намерите на balkan-basket.com