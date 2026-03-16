Седем мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят седем мача от редовния сезон в НБА. Има някои интересни сблъсъци, които приковават вниманието. Тук може да следите развитието в реално време.

Нощта започна със сблъсъка между Оклахома Сити Тъндър и Минесота Тимбъруулвс. Шампионите спечелиха супер битка със 116:103.

След това Кливланд Кавалиърс прие Далас Маверикс, като и тук бе доста интересно. Гостите ликуваха със 130:120.

По същото време Милуоки Бъкс постигна успех със 134:123 над Индиана Пейсърс.

Торонто Раптърс пък поднесе първата изненада за нощта след като надви Детройт Пистънс със 119:108.

В късните двубои Филаделфия 76 посреща Портланд Трейлблейзърс.

Следващият мач е между Ню Йорк Никс и Голдън Стейт Уориърс с начален час 02:00.

Финалната среща днес противопоставя Сакраменто Кингс и Юта Джаз. Мачът е с начален час 04:00.