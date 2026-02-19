Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 1450
  • 0

ЦСКА 1948 официално обяви, че се разделя с Талис. Още преди няколко седмици излезе информация, че халфът се е разбрал с бразилския Лондрина и ще продължи кариерата си там. Неговият договор с ЦСКА 1948 изтичаше през юни и той имаше право да преговаря с други клубове.

Оперираха успешно халф на ЦСКА 1948
Оперираха успешно халф на ЦСКА 1948

Талис беше важна фигура в състава на “червените” през миналия сезон, като в един период се заговори, че някои от водещите клубове в България имат интерес към него. През лятото обаче той отказа да поднови договора си с тима от Бистрица и бе изваден от първия състав. Сега в крайна сметка двете страни се разделят по взаимно съгласие.

"ЦСКА и Талис се разделят по взаимно съгласие.

Благодарим му за приноса към клуба и му пожелаваме успех занапред – както на терена, така и извън него!", написаха от ЦСКА 1948.

