  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  Настинка ще попречи на Лин Сван да участва в щафетата на Швеция по ски бягане

Настинка ще попречи на Лин Сван да участва в щафетата на Швеция по ски бягане

  • 17 фев 2026 | 22:02
  • 294
  • 0
Шведката Лин Сван ще пропусне отборния спринт свободен стил жени в ски бягането на Зимните олимпийски игри в сряда, след като има леки симптоми на настинка, съобщиха от шведския национален отбор.

Скандинавският тим ще бъде представен от Йоана Сундлинг и Мая Далквист, които имат шансове за спечелване на медал в това състезание.

25-годишната Сван спечели злато в спринта 1.6 километра класически стил миналия вторник, като шведката се класира първа на подиума, на който бяха и Сундлинг и Далквист.

"Тя ще бъде изолирана от останалата част от състава като предпазна мярка", каза представител на Швеция да агенция Ройтерс.

Симптомите на Сван са леки, а тя все пак е останала във Вал ди Фиеме (Италия), където се провеждат състезания по ски багяне.

Швеция спечели сребро в женския отборен спринт на Олимпийските игри в Пекин и се очаква да бъде на първо място в състезанието в сряда след доминиращо представяне на тези игри, с осем медала в женското ски бягане до момента, включително три златни.

