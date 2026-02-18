Тото Волф се оплака от оформянето на коалиция срещу Мерцедес

Ръководителят на отбора на Мерцедес Тото Волф се оплака от оформянето на коалиция срещу Сребърните стрели заради двигателя на германския производител.

Дискусиите около задвижващата система на Мерцедес се породиха още преди Коледа, когато се появи информация, че Сребърните стрели са открили начин да заобиколят рестрикциите за максимално сгъстяване на горивото в горивната смес. На хартия задвижващата система на Мерцедес отговаря на правилата, защото измерването на компресията се прави при студен двигател, когато двигателят на Сребърните стрели отговаря на изискването за съотношение 16:1. При неговото загряване обаче съотношението достига 18:1, което дава няколко конски сили допълнителна мощност на Мерцедес.

Up and running for Bahrain Test 2 💪 pic.twitter.com/sesxYXwMyU — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2026

Разбира се, това не се хареса на съперниците на Сребърните стрели, които се обърнаха към ФИА с искането да бъде направено нещо по въпроса. Напълно е възможно да се стигне до промяна в начина на прилагане на правилата преди старта на сезона, за което е нужно супермнозинство, състоящото се от гласовете на ФИА, ФОМ и поне четири от петте производителя на задвижващи системи.

Възможно ли е Мерцедес да бойкотира Гран При на Австралия?

„Бих казал, че в този спорт има хора, които искат да станем като шампионат, в който има балансиране на силите, без да го наричаме така. Казваме, че не искаме инженерна изобретателност, а предпочитаме да има равенство между всички. Затова имаме правила, които се измислят в движение, които само правят нещата по-сложни.



„Самата основа на Формула 1, е търсенето на по-добро представяне, привличането на най-добрите инженери и хора, които да разполагат със свобода за работа при определени правила. Понякога нещата се развиват в твоя полза, а друг път – не.



„Но аз мисля, че президентът на ФИА и Стефано (Доманикали, шефът на Формула 1) ще погледнат на нещата трезво и ще избегнат много игрички. Но щом ще има супермнозинство, тогава не можем да говорим за коалиция, защото вярвам, че Стефано ще погледне трезво на нещата“, заяви Волф пред медиите в Бахрейн.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages