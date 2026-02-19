Еди Хау: Страхотен Антъни Гордън, можеше да вкара и още голове

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау не скри задоволството си от представянето на своя отбор, след като „свраките“ постигнаха разгромна победа с 6:1 над Карабах в плейофите на Шампионската лига. Той отличи специално героя на вечерта Антъни Гордън, който реализира четири попадения и се превърна в рекордьор за клуба по брой голове в един сезон в турнира.



„Той беше невероятен през първото полувреме. Антъни беше този, който даваше начало на пресата ни. Голяма част от головете му дойдоха именно благодарение на правилното му отношение и работата му, когато топката не беше у нас“, сподели Хау.

„Можеше да вкара и още, но като цяло показа изключително високо ниво", добави мениджърът на "свраките".



„Искахме да запазим инерцията и след почивката. През второто полувреме играта се промени – съперникът се прибра по-дълбоко в своята половина, което направи намирането на пространства по-трудно за нас“, обясни Хау.

Въпреки убедителния успех, Хау остава предпазлив и призова за мобилизация до последния съдийски сигнал на сблъсъка.



„Като цяло, това беше страхотен ден за нас. Наясно сме, че елиминацията все още не е приключила и нищо не е окончателно решено, но без съмнение се намираме в отлична позиция“, завърши мениджърът на „свраките“.

