Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Еди Хау: Страхотен Антъни Гордън, можеше да вкара и още голове

Еди Хау: Страхотен Антъни Гордън, можеше да вкара и още голове

  • 19 фев 2026 | 02:53
  • 103
  • 0
Еди Хау: Страхотен Антъни Гордън, можеше да вкара и още голове

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау не скри задоволството си от представянето на своя отбор, след като „свраките“ постигнаха разгромна победа с 6:1 над Карабах в плейофите на Шампионската лига. Той отличи специално героя на вечерта Антъни Гордън, който реализира четири попадения и се превърна в рекордьор за клуба по брой голове в един сезон в турнира.

„Той беше невероятен през първото полувреме. Антъни беше този, който даваше начало на пресата ни. Голяма част от головете му дойдоха именно благодарение на правилното му отношение и работата му, когато топката не беше у нас“, сподели Хау.

Нюкасъл докосва осминафиналите след разгром, Гордън с четири гола в Баку
Нюкасъл докосва осминафиналите след разгром, Гордън с четири гола в Баку

„Можеше да вкара и още, но като цяло показа изключително високо ниво", добави мениджърът на "свраките".

„Искахме да запазим инерцията и след почивката. През второто полувреме играта се промени – съперникът се прибра по-дълбоко в своята половина, което направи намирането на пространства по-трудно за нас“, обясни Хау.

Треньорът на Карабах: Нюкасъл ни прати в нокдаун
Треньорът на Карабах: Нюкасъл ни прати в нокдаун

Въпреки убедителния успех, Хау остава предпазлив и призова за мобилизация до последния съдийски сигнал на сблъсъка.

„Като цяло, това беше страхотен ден за нас. Наясно сме, че елиминацията все още не е приключила и нищо не е окончателно решено, но без съмнение се намираме в отлична позиция“, завърши мениджърът на „свраките“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нюкасъл докосва осминафиналите след разгром, Гордън с четири гола в Баку

Нюкасъл докосва осминафиналите след разгром, Гордън с четири гола в Баку

  • 18 фев 2026 | 21:46
  • 5962
  • 5
Контузията на Бремер е по-лека от първоначалните прогнози

Контузията на Бремер е по-лека от първоначалните прогнози

  • 18 фев 2026 | 21:40
  • 1267
  • 0
Втората порция плейофи в ШЛ предложи вихрушка от голове и любопитни резултати

Втората порция плейофи в ШЛ предложи вихрушка от голове и любопитни резултати

  • 19 фев 2026 | 00:02
  • 17883
  • 11
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 13351
  • 58
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 8196
  • 14
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 11373
  • 36
Виж всички

Водещи Новини

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 11373
  • 36
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 13351
  • 58
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 8196
  • 14
Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 80634
  • 293
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

  • 18 фев 2026 | 17:02
  • 28019
  • 57
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: раздадени бяха нови 9 комплекта медали

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: раздадени бяха нови 9 комплекта медали

  • 18 фев 2026 | 23:30
  • 16032
  • 1