  Карабах
  Треньорът на Карабах: Нюкасъл ни прати в нокдаун

  • 19 фев 2026 | 02:38
  • 126
  • 0
Треньорът на Карабах Гурбан Гурбанов коментира тежкото поражение с 1:6 от Нюкасъл в първия мач от плейофите на Шампионската лига.

„За съжаление, претърпяхме такава загуба. Не го искахме. В големия футбол обаче подобни резултати са възможни“, заяви наставникът на азерите.

„Шампионската лига е съвсем друго ниво. Понякога такива поражения са неизбежни. Още от първите минути футболистите получиха сериозен удар: първи гол, втори, дузпа... Ако използваме боксов език – оказахме се в нокдаун“, обясни Гурбанов.

„Играчите не успяха да се съвземат бързо. Силата на съперника също изигра важна роля. Нюкасъл е отбор, който играе бърз футбол. Тяхната физическа, техническа и тактическа подготовка е на много високо ниво, подчерта Гурбанов.

„Искам да благодаря на феновете. Въпреки тежката загуба, те ни подкрепяха до самия край. Това показва нашето единство. Тук, както преди това и в Ливърпул, видяхме какво е големият футбол. Не падаме духом. Трябва да гледаме напред с позитивизъм", подчерта Гурбанов.

„Във всеки случай футболистите изминаха дълъг път и свършиха сериозна работа. Поне до февруари усещахме атмосферата на Шампионската лига“, добави наставникът на Карабах.

Снимки: Gettyimages

