Микаела Стоянова и Валефоля на крачка от финал в Европа

Преминалите миналото лято от Левски София в Мегабокс (Валефоля) Микаела Стоянова и Цветомира Миткова са на крачка от класиране с италианския си отбор за големия финал на третия по сила европейския клубен турнир "Чалъндж къп". Тимът на Стоянова и Миткова надделя изключително трудно и драматично като гост на унгарския Капошвар с 3:2 (25:22, 25:20, 23:25, 18:25, 15:11) в първата среща помежду им от полуфиналите на турнира, играна тази вечер пред 1250 зрители.

Мачът-реванш между двата е следващата тима е следващата сряда (25 февруари) от 21,00 часа българско време в Италия. Каквато и да е победа, ще класира Валефоля за финала на "Чалъндж къп".

Микаела Стоянова влезе за малко като резерва за своя тим във втория и третия гейм, но без да се отчете с нито една точка. Цветомира Миткова пък така и не се появи в игра.

Най-резултатни за Валефоля станаха Ерблира Бичи (3 блока, 1 ас и 39% ефективност в атака - +13) и Нядоли Токбуом (3 блока, 2 аса и 68% ефективност в атака - +10) с по 20 точки за победата. Аделина Будай-Ингуреану добави още 19 точки за успеха.

За домакините от Капошвар Роберта Дорнелес Рабело (2 блока, 31% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +16) и Марта Фидек (2 блока, 1 ас, 40% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +15) завършиха с 23 и 22 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

