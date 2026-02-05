Популярни
Микаела Стоянова и Цветомира Миткова на полуфинал в Европа

  • 5 фев 2026 | 17:28
  • 206
  • 1
Микаела Стоянова и Цветомира Миткова на полуфинал в Европа

Преминалите миналото лято от Левски София в Мегабокс Валефолия Микаела Стоянова и Цветомира Миткова се класираха с италианския си отбор за полуфиналите на европейския клубен турнир CEV Challenge Cup.

В реванша от четвъртфиналите тимът на "сините" момичета се наложи над испанския "Гран Канария" у дома с 3:1 (25:20, 25:17, 14:25, 30:28) след победа с 3:0 като гост преди седмица.  

Стоянова се отчете с 8 точки, а Миткова записа 3 точки.

В полуфиналите техният отбор среща унгарския Капошвар.

Мачовете са на 18 и 25 февруари. Реваншът е в Италия.  

