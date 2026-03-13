Денислав Димитров: Започваме плейофите, ще се готвим и не трябва да подценяваме никой отбор

Треньорът на женския отбор на Левски София Денислав Димитров говори след последния мач за редовния сезон в женската "Demax+" лига и преди старта на плейофите:

"Поздравявам момичетата. Срещу Варна ДКС им бях задал различни тактически задачи, които те изпълниха и се представиха добре. В сезона имаше приливи и отливи, което отдавам на младостта. Започваме плейофите срещу Драгоман, ще се готвим и не трябва да подценяваме никой отбор", сподели Димитров във видео за официалната Фейсбук страница на клуба.