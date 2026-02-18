Популярни
Каратанчева ще играе на четвъртфиналите на двойки в Мидланд

  • 18 фев 2026 | 21:56
  • 294
  • 1
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира в зала в Мидланд (САЩ) от сериите WТА 125 с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката и Хироко Кувата (Япония) победиха представителките на домакините Хана Чан и Виктория Хю с 6:1, 6:3 за 56 минути на корта.

Китайка спря Лиа Каратанчева още на старта на WTA 125 в Мидланд
Китайка спря Лиа Каратанчева още на старта на WTA 125 в Мидланд

Следващите им съпернички ще бъдат третите поставени в основната схема Далейна Хюит и Куин Глийсън (САЩ).

На сингъл  Каратанчева отстъпи на старта пред китайката Ю Сяоди с 2:6, 3:6 за 68 минути игра.

