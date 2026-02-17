Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Китайка спря Лиа Каратанчева още на старта на WTA 125 в Мидланд

Китайка спря Лиа Каратанчева още на старта на WTA 125 в Мидланд

  • 17 фев 2026 | 09:40
  • 218
  • 0
Китайка спря Лиа Каратанчева още на старта на WTA 125 в Мидланд

Лиа Каратанчева отпадна в пърия кръг на сингъл на турнира по тенис в зала в Мидланд (САЩ) от сериите WТА 125.

Каратанчева отстъпи на старта пред китайката Ю Сяоди с 2:6, 3:6 за 68 минути игра.

Българката допусна пробив още в първия гейм и изостана с 0:2, а с втория си пробив в сета представителката на Китай поведе с 5:2, преди да стигне до успешното 6:2.

Във втория сет Лиа Каратанчева натрупа пасив от 1:3, а двубоят приключи с размяна на общо три пробива, за да ликува Ю Сяоди с 6:3 в края.

Каратанчева ще участва и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с Хироко Кувата (Япония).

Следвай ни:

Още от Тенис

Синер и Медведев с убедителни победи на старта в Доха

Синер и Медведев с убедителни победи на старта в Доха

  • 17 фев 2026 | 09:20
  • 301
  • 0
Карлос Алкарас: Все още имам слабости

Карлос Алкарас: Все още имам слабости

  • 16 фев 2026 | 11:48
  • 1466
  • 0
Александър Донски допусна загуба в квалификациите за "Чаланджър"-а в Ню Делхи

Александър Донски допусна загуба в квалификациите за "Чаланджър"-а в Ню Делхи

  • 16 фев 2026 | 11:37
  • 505
  • 1
Елизара Янева записа ново рекордно класиране

Елизара Янева записа ново рекордно класиране

  • 16 фев 2026 | 10:41
  • 1286
  • 1
Григор Димитров прогресира в световната ранглиста

Григор Димитров прогресира в световната ранглиста

  • 16 фев 2026 | 09:45
  • 9910
  • 7
Момичетата на България до 12 г. разгромиха Хърватия и са седми в Европа

Момичетата на България до 12 г. разгромиха Хърватия и са седми в Европа

  • 16 фев 2026 | 09:29
  • 778
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

  • 17 фев 2026 | 10:36
  • 1887
  • 3
Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

Биатлон и фигурно пързаляне в програмата на българите в Милано – Кортина днес

  • 17 фев 2026 | 07:11
  • 9030
  • 10
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 7 златни медала очакват своите нови притежатели

Ден 11 на Милано – Кортина 2026: 7 златни медала очакват своите нови притежатели

  • 17 фев 2026 | 07:44
  • 5522
  • 1
Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

Ново фиаско на Барселона остави Реал Мадрид на върха

  • 16 фев 2026 | 23:57
  • 44067
  • 260
Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

Моуриньо отново е вдигнал мерника на Реал Мадрид

  • 17 фев 2026 | 07:02
  • 7452
  • 3
Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

Ювентус се изправя срещу неудобен съперник в Шампионска лига

  • 17 фев 2026 | 06:00
  • 6321
  • 15