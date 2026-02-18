ЦПВК - Левски в неделя по БНТ 3

Отборът на ЦПВК лети все по-нависоко в женската "Demax+" лига. В предишния кръг "полицайките" победиха категорично ЦСКА и завладяха 3-ото място в класирането.

ЦПВК надигра ЦСКА

Сега, обаче, в 15-я кръг от първенството те ще опитат да помечтаят, защото влизат в пряка битка дори за втората позиция. На пътя им се изправя Левски София. А след успеха срещу "червените", сега ще са крайно мотивирани за нова победа. Ще успеят ли да я постигнат или "сините" ще удължат победната си серия?

Гледайте срещата между ЦПВК и Левски тази неделя (22 февруари) от 14,00 часа пряко по БНТ 3.