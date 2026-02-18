Популярни
Ръсел изпревари Пиастри и Леклер в края на първия ден в Бахрейн

  • 18 фев 2026 | 18:21
  • 1423
  • 0

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел оглави класирането в края на първия ден на втория официален предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година.

На пистата „Сахир“ британецът записа време от 1:33.459, което е най-доброто от началото на изпитанията в Бахрейн. С този си резултат Ръсел изпревари с 0.010 секунди Оскар Пиастри от Макларън, а тройката с пасив от 0.280 оформи Шарл Леклер, който беше най-бърз сутринта и не кара следобед.

Трети и четвърти се класираха световният шампион Ландо Норис и Андреа Кими Антонели, които изостанаха с респективно 0.593 и 0.699 от първото място. Двамата също взеха участие в сутрешната сесия и отстъпиха колите си на своите съотборници след обедната пауза.

Исак Хаджар беше единственият пилот, който кара през целия ден, но френският пилот на Ред Бул отново нямаше най-чистият тестов ден. Той прекара много време в гаража на Биковете и завърши деня с едва 66 обиколки, в които записа най-добро време, което беше с 0.801 по-слабо от това на Ръсел.

За разлика от сутрешната сесия, в която нямаше нито един червен флаг, следобед имаше едно прекъсване на събитията. То дойде в края на първия час, когато Ланс Строл се завъртя на влизането в 11-ия завой и затъна в чакъла в зоната за сигурност. От повторенията остана впечатление, че завъртането на канадския пилот на Астън Мартин не е дошло заради негова грешка, а заради повреда в скоростната кутия.

Най-много обиколки днес направиха пилотите на Мерцедес Ръсел и Антонели, които завършиха с общо 145 тура. На второто място с девет по-малко се наредиха Арвид Линдблад и Лиам Лоусън от Рейсинг Булс, а Норис и Пиастри направиха 124 за Макларън, за да се класират трети. Ред Бул, Кадилак и Астън Мартин бяха единствените тимове, които не преминаха от границата от 100 обиколки, след като завършиха с респективно 66, 59 и 54.

Вторият предсезонен тест в Бахрейн продължава утре с нови осем часа за подготовка, които отново ще бъдат разделени в две 4-часови сесии, които ще бъдат разделени от една 60-минутна пауза. Сутрешната сесия ще стартира в 9:00 часа българско време, а следобедната в 14:00 часа.

Снимки: Gettyimages

