Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория тест в Бахрейн

Пилотът на Ферари Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория предсезонен тест в Бахрейн, след като оглави първата сутрешна сесия на пистата „Сахир“.

В нея монегаскът постигна най-добро време от 1:33.739, което е със само 0.070 секунди по-слабо от най-добрата обиколка, която беше записана в рамките на първия тест в Бахрейн миналата седмица. Леклер беше единственият пилот, който слезе под 1:34 до обяд днес, осигурявайки си аванс от 0.313 пред световния шампион Ландо Норис. Тройката с пасив от 0.419 допълни Андреа Кими Антонели, който записа най-продуктивния си полуден от началото на изпитанията в Бахрейн.

Charles. Lando. Kimi.



That's your top 3️⃣ with just over an hour and a half left of the morning session! 👊

Най-активен в сутрешните часове беше новобранецът в екипа на Рейсинг Булс Арвид Линдблад, който направи общо 75 обиколки. По този начин британецът изпревари Леклер и Антонели, които завършиха със съответно 70 и 69.

A wild ride into the run-off for Arvid 😳



But he's quickly back on track!#F1 #F1Testing pic.twitter.com/FjLBXDcCZC — Formula 1 (@F1) February 18, 2026

На обратния полюс беше пилотът на Ред Бул Исак Хаджар, който успя да направи само 13 тура поредната доза технически трудности, които пречат да подготовката на французина. Проблеми имаше и за Серхио Перес, който прекара доста време в гаража на Кадилак с проблеми в част от сензорите, но се появи на пистата около час и половина преди обедната почивка, за да направи общо 24 обиколки.

Първият ден на втория предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година продължава в 14:00 часа българско време с още една 4-часова тестова сесия.

