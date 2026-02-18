Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория тест в Бахрейн

Пилотът на Ферари Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория предсезонен тест в Бахрейн, след като оглави първата сутрешна сесия на пистата „Сахир“.
В нея монегаскът постигна най-добро време от 1:33.739, което е със само 0.070 секунди по-слабо от най-добрата обиколка, която беше записана в рамките на първия тест в Бахрейн миналата седмица. Леклер беше единственият пилот, който слезе под 1:34 до обяд днес, осигурявайки си аванс от 0.313 пред световния шампион Ландо Норис. Тройката с пасив от 0.419 допълни Андреа Кими Антонели, който записа най-продуктивния си полуден от началото на изпитанията в Бахрейн.
Най-активен в сутрешните часове беше новобранецът в екипа на Рейсинг Булс Арвид Линдблад, който направи общо 75 обиколки. По този начин британецът изпревари Леклер и Антонели, които завършиха със съответно 70 и 69.
На обратния полюс беше пилотът на Ред Бул Исак Хаджар, който успя да направи само 13 тура поредната доза технически трудности, които пречат да подготовката на французина. Проблеми имаше и за Серхио Перес, който прекара доста време в гаража на Кадилак с проблеми в част от сензорите, но се появи на пистата около час и половина преди обедната почивка, за да направи общо 24 обиколки.
Първият ден на втория предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година продължава в 14:00 часа българско време с още една 4-часова тестова сесия.
Снимки: Gettyimages