Никола Цолов със 7-мо време в следобедната сесия в Барселона

Българският пилот Никола Цолов даде седмо време в следобедната сесия от втория от трите дни на единствения предсезонен тест във Формула 2 за 2026 година.

В много по-представителните условия на пистата „Каталуния“ край Барселона пилотите масово заложиха само на състезателни симулации и практически никой не се появи на пистата с нови гуми и малко гориво. Именно поради тази причина най-добрите времена за деня практически бяха записани в сутрешните три часа за подготовка.

Следобед Българския лъв постигна най-добра обиколка от 1:29.876, която беше с близо шест секунди по-слаба от сутрешното му най-добро постижение. Тази обиколка осигури на Никола седмото място с пасив от 4.513 спрямо парагваеца Джошуа Дюрксен, който беше най-бърз в следобедните часове.

В тях най-активен със своите 58 обиколки беше индиецът Куш Майни, а с пет по-малко на втората позиция остана Цолов. Бразилците Рафаел Камара и Емерсон Фитипалди направиха по 52, а освен тях поне 50 тура завъртяха още Лорън ван Хьопенм, Рафаел Виягомес и съотборникът на Цолов в Кампос Ноел Леон.

Иначе в класирането за деня Цолов си остана 12-ти със своето време от сутринта. Тогава той постигна 1:23.957 и изостана с 0.327 от шампиона във Формула 3 Камара, който оглави класирането. Бразилецът изпревари с 0.018 секунди Тасанапон Интрапувашак, а тройката с пасив от 0.026 оформи Алекс Дън.

Предсезонният тест в Барселона приключва утре с още шест часа за подготовка, които ще бъдат разделени в две 3-часови сесии. За разлика от първите два дни обаче, утре обедната пауза ще бъде само един час, а не два, както беше в първите два дни за подготовка.

Снимки: Red Bull Content Pool