Пестелив Никола Цолов започна втория ден в Барселона с 12-то място

Никола Цолов започна втория ден на единствения предсезонен тест във Формула 2 за 2026 година с 12-то време в сутрешната сесия на пистата „Каталуния“ край Барселона.

Заради доста ниските температури, които посрещнаха пилотите за втора поредна сутрин, Българския лъв и неговият съотборник в Кампос Ноел Леон избраха да не правят много обиколки, за да съхранят малко повече ресурс в гумите си. Цолов направи само 18 тура, в които записа най-добро време от 1:23.957 с меките гуми на Пирели.

Така той се класи 12-ти, но с пасив от само 0.327 секунди спрямо шампиона във Формула 3 Рафаел Камара, който оглави класирането за отбора на Инвикта. Бразилецът изпревари с 0.018 Тасанапол Интрапувашак от АРТ, а тройката с пасив от 0.026 допълни Алекс Дън от Родин.

Най-активни в сутрешните три часа за подготовка бяха Джон Бенет (Трайдънт) и Мартиниус Стеншорн (Родин), които завъртяха по общо 47 тура. Зад тях с 45 се нареди Дън, а до границата от 40 достигнаха още Куш Майни от АРТ с 42, Рафаел Виягомес от Ван Амерсфоорт и Мари Боя от Према, които направиха по 40.

Предсезонният тест в Барселона продължава в 15:00 часа българско време с още една 3-часова сесия, която се очаква да бъде при малко по-представителни условия на пистата, която би трябвало да се затопли.

