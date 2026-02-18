Силен Николай Колев с 13 точки, ПАОК отпадна на 1/4-финалите за "Чалъндж къп"

Бившият национал Николай Колев и неговият ПАОК (Солун) отпаднаха на 1/4-финалите в третия по сила европейски турнир "Чалъндж къп" след нова драматична загуба. Колев и компания отстъпиха у дома на белгийския Линдеманс (Аалст) с 2:3 (20:25, 21:25, 25:19, 25:23, 12:15) в срещата-реванш помежду им, играна снощи пред близо 2500 зрители.

Така, след две загуби с по 2:3 гейма, ПАОК приключи участието си за "Чалъндж къп". Отборът на Линдеманс пък продължава напред към полуфиналите на турнира, където очаква победителя от двойката между словашкия Слован (Братислава) и израелския Макаби (Тел Авив).

Николай Колев изигра нов силен мач за ПАОК и завърши с 13 точки (4 блока, 1 ас и 73% ефективност в атака - +9).

Най-резултатен за гостите стана Урош Ковачевич с 22 точки (1 блок, 2 аса, 40% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +14), а Фернандо Ернандес Рамос се отчете с 14 точки (1 блок, 2 аса и 39% ефективност в атака - +4), но и това не помогна за успеха.

За тима от Аалст Нуно Маркес реализира 23 точки (3 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане - +16), докато Енрике Ремпел и Кемдън Джани добавиха по 17 точки за победата.

Снимки: CEV.EU