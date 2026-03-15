Димитър Димитров и Бусан завършиха с победа в Република Корея

Димитър Димитров и Бусан завършиха с победа в Република Корея

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) завършиха с победа редовния сезон в V-League на Република Корея. Димитров и съотборниците му се наложиха като домакини на лидера КАЛ Джъмбос (Инчеон) с 3:1 (25:20, 19:25, 25:19, 25:18) в последния си 36-и мач от редовния сезон.

Така Бусан завърши на 6-о място в крайното класиране със 17 победи, 19 загуби и 50 точки, като не успя да се класира за плейофите.

Димитър Димитров приключи с едва 7 точки (1 ас). Най-полезни за Бусан пък отново бяха Ча Джи-хван и Чон Гуан-ин с 20 и 19 точки за победата.

