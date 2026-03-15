Силен Жасмин Величков със 17 точки, Монца изпусна Перуджа във втория 1/4-финал

Националите Мартин Атанасов и Жасмин Величков и техният Веро Волей (Монца) изпуснаха страхотна възможност да изравнят резултата в 1/4-финалната плейофна серия на италианската Суперлига срещу победителя от редовния сезон Сър Суса Скай (Перуджа). Воденият от Масимо Екели тим поведе у дома с 2:1, но в крайна сметка допусна обрат и отстъпи с 2:3 (25:22, 23:25, 25:21, 19:25, 11:15) във втория мач от 1/4-финалния плейоф помежду им, игран тази вечер.

Така Перуджа поведе с 2-0 победи в плейофната серия, която се играе до 3 успеха от 5 срещи. Третият и може би решаващ двубой между двата тима е в сряда (18 март) от 21,30 часа българско време в Перуджа.

Жасмин Величков изигра силен мач за Монца и стана втори по резултатност със 17 точки (1 блок, 3 аса, 50% ефективност в атака и 46% позитивно посрещане - +9).

Мартин Атанасов пък така и не се появи в игра за домакините.

Най-резултатен за пореден път бе Диего Фраскио с 27 точки (2 блока, 1 ас и 57% ефективност в атака - +13), но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Перуджа Камил Семенюк реализира 22 точки (1 блок, 60% ефективност в атака и 63% позитивно посрещане - +8) и бе обявен за MVP на мача. Роберто Русо (2 блока и 78% ефективност в атака - +9) и Уасим Бен Тара (2 блока, 1 ас и 44% ефективност в атака) прибавиха още 16 и 15 точки за победата.

ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) - СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) 2:3 (25:22, 23:25, 25:21, 19:25, 11:15)

МОНЦА: Ян Цимерман 3, Диего Фраскио 27, ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 17, Ерик Рьорс 14, Леандро Моска 5, Томас Берета 10 - Леонардо Сканферла-либеро (Николо Мапели 1, Якопо Ларица 1, Алесандро Алименти 1)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 3, Уасим Бен Тара 15, Камил Семенюк 22, Олег Плотнитский 3, Роберто Русо 16, Себастиан Соле 8 - Масимо Колачи-либеро (Донован Джаворонок 9)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ.

