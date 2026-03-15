Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Супер Алекс Николов с 19 точки, Лубе на победа от полуфинал в Италия

  • 15 март 2026 | 21:04
  • 2475
  • 1

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) са на победа от класиране за полуфиналните плейофи на италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей удариха у дома шампиона Итас (Тренто) с 3:0 (25:23, 25:14, 25:20) във втората среща от 1/4-финалния плейоф помежду им, играна тази вечер в пълната зала "Еуросуоле Форум".

Така Лубе вече води с 2-0 победи в плейофната серия, която се играе до 3 успеха от 5 мача. Третият и може би решаващ двубой между двата тима е в сряда (18 март) от 21,30 часа българско време в Тренто.

Преди началото на мача Алекс Николов получи наградата си за Най-полезен играч (MVP) за месец февруари в първенството.

Впоследствие Николов направи пореден страхотен мач за Лубе и заби 19 точки (1 блок, 1 ас, 65% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +13) за победата.

Матиа Ботоло добави още 13 точки (2 блока, 2 аса, 56% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +8) за успеха.

За тима на Тренто единствено Жорди Рамон се представи на ниво като завърши с 13 точки (1 блок, 1 ас, 50% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +4).

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) - ИТАС (ТРЕНТО) 3:0 (25:23, 25:14, 25:20)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 4, Ерик Льопки, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 19, Матиа Ботоло 13, Вуут Д'Хеер 4, Джовани Гарджуло 6 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев 6, Ноа Дуфлос-Роси)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

ТРЕНТО: Рикардо Сбертоли 1, Тео Форе 4, Алесандро Бристот 2, Жорди Рамон 13, Флавио Жуалберто 5, Симон Торви 4 - Габриеле Лауренцано-либеро (Габи Гарсия 3, Никола Пезарези, Бела Барта 2, Алесандро Акуароне, Джанмарко Грациани-либеро)

Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

