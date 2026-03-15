Левски (Карлово) и Айтос ще се борят за промоция във Висшата лига

Отборите на Левски 2005 (Карлово) и Айтос ще се борят за промоция във Висшата лига. Двата отбора се класираха за финала в третото ниво на шампионата при мъжете - "А" НВГ.

Карловци надиграха като гости Благоевград с 3:0 гейма. В първата среща волейболистите на Левски отстъпиха с 2:3 гейма и бяха пределно мобилизирани за втория мач.

Идентичен развой имаше и при съперника им на финала - Айтос. Айтос се наложи като домакин над Септември Про Синема (София) с 3:1, след като преди седмица загубиха с 2:3 гейма.

Решителната битка ще бъде в неделя (22 март) в София. Победителят във финала ще се изкачи във Висшата лига, а загубилият ще играе плейаут със завършилия на 13-ото място, в случая Родопа (Смолян).