Левски (Карлово) и Айтос ще се борят за промоция във Висшата лига

Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Георги Костадинов се превърна в герой за Левски в Стара Загора - на живо след минималния успех над Берое
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  • 15 март 2026 | 18:31
  • 395
  • 0
Отборите на Левски 2005 (Карлово) и Айтос ще се борят за промоция във Висшата лига. Двата отбора се класираха за финала в третото ниво на шампионата при мъжете - "А" НВГ.

Карловци надиграха като гости Благоевград с 3:0 гейма. В първата среща волейболистите на Левски отстъпиха с 2:3 гейма и бяха пределно мобилизирани за втория мач.

Идентичен развой имаше и при съперника им на финала - Айтос. Айтос се наложи като домакин над Септември Про Синема (София) с 3:1, след като преди седмица загубиха с 2:3 гейма.

Решителната битка ще бъде в неделя (22 март) в София. Победителят във финала ще се изкачи във Висшата лига, а загубилият ще играе плейаут със завършилия на 13-ото място, в случая Родопа (Смолян).

Следвай ни:

Виж всички

