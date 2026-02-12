Николай Колев с 11 точки, ПАОК с драматична загуба в първия 1/4-финал за "Чалъндж къп"

Бившият национал Николай Колев и неговият ПАОК (Солун) допуснаха драматична загуба в първия си 1/4-финал в третия по сила европейски турнир "Чалъндж къп". Колев и компания отстъпиха като гости белгийския Линдеманс (Аалст) с 2:3 (20:25, 25:20, 25:27, 20:25, 8:15) в първия двубой помежду им, игран пред около 1000 зрители. Първи съдия на мача беше българинът Борислав Йорданов.

Срещата-реванш между двата тима е във вторник (17 февруари) от 19,00 часа българско време в Солун. ПАОК трябва да спечели с 3:0 или 3:1, за да продължи напред към полуфиналите за "Чалъндж къп", а при успех с 3:2, ще се стигне до т.нар. "златен" гейм.

Николай Колев изигра нов отличен мач за ПАОК и завърши с 11 точки (3 блока и 47% ефективност в атака - +8).

Най-резултатен за гостите стана Фернандо Ернандес Рамос с 22 точки (1 блок, 2 аса и 46% ефективност в атака - +8), а Урош Ковачевич се отчете с 19 точки (3 блока, 47% ефективност в атака и 14% позитивно посрещане - +15), но и това не помогна за успеха.

За домакините от Аалст Енрике Ремпел реализира 24 точки (3 блока, 4 аса и 46% ефективност в атака - +16), докато Кемдън Джани и Симон Влахович добавиха 16 и 14 точки за победата.

Снимки: CEV