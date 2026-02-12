Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Локо ликува в пловдивското дерби след супер мач с много положения
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Колев с 11 точки, ПАОК с драматична загуба в първия 1/4-финал за "Чалъндж къп"

Николай Колев с 11 точки, ПАОК с драматична загуба в първия 1/4-финал за "Чалъндж къп"

  • 12 фев 2026 | 19:06
  • 685
  • 0
Николай Колев с 11 точки, ПАОК с драматична загуба в първия 1/4-финал за "Чалъндж къп"

Бившият национал Николай Колев и неговият ПАОК (Солун) допуснаха драматична загуба в първия си 1/4-финал в третия по сила европейски турнир "Чалъндж къп". Колев и компания отстъпиха като гости белгийския Линдеманс (Аалст) с 2:3 (20:25, 25:20, 25:27, 20:25, 8:15) в първия двубой помежду им, игран пред около 1000 зрители. Първи съдия на мача беше българинът Борислав Йорданов.

Срещата-реванш между двата тима е във вторник (17 февруари) от 19,00 часа българско време в Солун. ПАОК трябва да спечели с 3:0 или 3:1, за да продължи напред към полуфиналите за "Чалъндж къп", а при успех с 3:2, ще се стигне до т.нар. "златен" гейм.

Николай Колев и ПАОК на 1/4-финал в Европа
Николай Колев и ПАОК на 1/4-финал в Европа

Николай Колев изигра нов отличен мач за ПАОК и завърши с 11 точки (3 блока и 47% ефективност в атака - +8).

Най-резултатен за гостите стана Фернандо Ернандес Рамос с 22 точки (1 блок, 2 аса и 46% ефективност в атака - +8), а Урош Ковачевич се отчете с 19 точки (3 блока, 47% ефективност в атака и 14% позитивно посрещане - +15), но и това не помогна за успеха.

За домакините от Аалст Енрике Ремпел реализира 24 точки (3 блока, 4 аса и 46% ефективност в атака - +16), докато Кемдън Джани и Симон Влахович добавиха 16 и 14 точки за победата.

Снимки: CEV

Следвай ни:

Още от Волейбол

Аспарух Аспарухов и Шлепск със страхотен обрат в Полша

Аспарух Аспарухов и Шлепск със страхотен обрат в Полша

  • 11 фев 2026 | 23:52
  • 2417
  • 0
Талант на Левски продължава кариерата си в САЩ

Талант на Левски продължава кариерата си в САЩ

  • 11 фев 2026 | 18:24
  • 3735
  • 1
Волейболист №1 в света Алесандро Микиелето с тежка травма

Волейболист №1 в света Алесандро Микиелето с тежка травма

  • 11 фев 2026 | 18:17
  • 2343
  • 0
Мони Николов и Локомотив паднаха от Динамо (М) в Новосибирск

Мони Николов и Локомотив паднаха от Динамо (М) в Новосибирск

  • 11 фев 2026 | 16:46
  • 7540
  • 6
Димитър Димитров с 24 точки, Бусан с победа №15

Димитър Димитров с 24 точки, Бусан с победа №15

  • 11 фев 2026 | 16:16
  • 1635
  • 1
Нумори Кейта: италианец, французин или турчин?

Нумори Кейта: италианец, французин или турчин?

  • 11 фев 2026 | 15:28
  • 1252
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

  • 12 фев 2026 | 20:00
  • 35357
  • 132
По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

  • 12 фев 2026 | 19:31
  • 23683
  • 30
Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

  • 12 фев 2026 | 19:56
  • 11769
  • 1
Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 27403
  • 57
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Ето кои са поредните шампиони

  • 12 фев 2026 | 19:25
  • 16890
  • 2
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 11001
  • 19