"Хъ-ски"? Четириног олимпиец се включи в Милано - Кортина 2026

Едно куче реши да се включи в необичаен „олимпийски поход“ в сряда, когато се присъедини към отборния свободен спринт по ски бягане при жените на Игрите в Милано–Кортина.

Кучето изтича на трасето в Тезеро, в Северна Италия, и с голямо старание – макар и без ски – побягна след състезателките гъркинята Константина Харалампиду и хърватката Тена Хаджич.

🐶 A dog decided he would bid for an unlikely Olympic medal as he joined the women's cross country team free sprint in the Milan-Cortina Games.

➡️ https://t.co/iZRfy5atsq pic.twitter.com/V1ZAFMtqQU — AFP News Agency (@AFP) February 18, 2026

То дори пресече финалната линия, но мигът му на слава бързо приключи, след като бе спряно от организаторите и отведено извън пистата. Името на вълка е Назгул и се оказа собственост на бившата италианска скибегачка Алис Вераско, която живее само на половин километър от състезателното трасе. Назгул е избягал от дома си, докато неговата собственичка е била в Антерселва за състезанията по биатлон. Появата му по телевизията обаче е накарала Вераско да се обади на организаторите и да съобщи, че това е нейният домашен любимец.

And we have a surprise competitor at the cross-country skiing. 🤩



It's taking all of our strength to not just give our new dog friend all of the medals... 🐶 pic.twitter.com/dwZjuawqCq — The Olympic Games (@Olympics) February 18, 2026

These Olympic skiers were joined by a furry friend in the women's team cross country qualification 🐕 pic.twitter.com/WyyJiPCGMU — TNT Sports (@tntsports) February 18, 2026