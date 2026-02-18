Популярни
"Хъ-ски"? Четириног олимпиец се включи в Милано - Кортина 2026

  • 18 фев 2026 | 13:37
  • 950
  • 0
Едно куче реши да се включи в необичаен „олимпийски поход“ в сряда, когато се присъедини към отборния свободен спринт по ски бягане при жените на Игрите в Милано–Кортина.

Кучето изтича на трасето в Тезеро, в Северна Италия, и с голямо старание – макар и без ски – побягна след състезателките гъркинята Константина Харалампиду и хърватката Тена Хаджич.

То дори пресече финалната линия, но мигът му на слава бързо приключи, след като бе спряно от организаторите и отведено извън пистата. Името на вълка е Назгул и се оказа собственост на бившата италианска скибегачка Алис Вераско, която живее само на половин километър от състезателното трасе. Назгул е избягал от дома си, докато неговата собственичка е била в Антерселва за състезанията по биатлон. Появата му по телевизията обаче е накарала Вераско да се обади на организаторите и да съобщи, че това е нейният домашен любимец.

